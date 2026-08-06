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Politica Estera

Giordania: Aqaba punta sugli investimenti USA per rafforzare il suo ruolo logistico sul Mar Rosso

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
Porto di Aqaba e scalo commerciale sul Mar Rosso in Giordania
Porto di Aqaba e scalo commerciale sul Mar Rosso in Giordania (Foto Etan J. Tal/CC Attribution 3.0)

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - IIl commissario per gli affari economici e gli investimenti dell’Autorità speciale della zona economica di Aqaba (ASEZA), Mohammad Abu Omar, ha tenuto colloqui con Patrick Chow, consulente economico presso l’Ambasciata degli Stati Uniti nel Regno, per approfondire le tematiche legate alla cooperazione economica e commerciale e all’ampliamento dei partenariati di investimento nella zona speciale.

Nel corso dell’incontro, Abu Omar ha evidenziato come l’ASEZA stia costantemente migliorando il proprio clima d’affari grazie a una combinazione di incentivi mirati e a una legislazione flessibile, concepita per offrire agli investitori un contesto aziendale sicuro e attraente. Un pilastro fondamentale in questo disegno è rappresentato dal sistema portuale integrato di Aqaba, che funge da principale porta d’accesso della Giordania al Mar Rosso, sostenendo i flussi commerciali e logistici e garantendo l’accesso ai mercati del Golfo e regionali.

Dal canto suo, Patrick Chow ha sottolineato i molteplici vantaggi competitivi offerti dalla zona economica speciale, lodandone la posizione strategica e le infrastrutture avanzate. Il rappresentante diplomatico ha inoltre ribadito la forte determinazione degli Stati Uniti nel far progredire la diplomazia commerciale e nell’incoraggiare un afflusso maggiore di investimenti americani nel Paese, a sostegno dello sviluppo economico reciproco.

L’incontro si inserisce pienamente nella strategia portata avanti dall’ASEZA per consolidare i legami economici con i partner internazionali, promuovere le opportunità nei settori ad alto valore aggiunto e rafforzare la posizione di Aqaba come hub regionale di riferimento per il commercio, la logistica e i servizi.

(AGENPARL)
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