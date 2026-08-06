FI: NUOVO NUMERO DEL PUNTO AZZURRO, FOCUS SU MEDIO ORIENTE, SICUREZZA E GIUSTIZIA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, gli investimenti strategici per la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la riforma del sistema penitenziario sono i temi del nuovo numero de "Il Punto Azzurro", il magazine interno al circuito di Forza Italia diffuso tra dirigenti ed eletti del partito guidato da Antonio Tajani.
Il numero del 7 agosto si apre con "L'ITALIA DI NUOVO CENTRALE", dedicato al ruolo svolto dal Governo e dal ministro Tajani nel promuovere il dialogo in Medio Oriente, attraverso l'azione diplomatica e gli interventi umanitari, confermando l'Italia come interlocutore credibile nello scenario internazionale.
Spazio poi alla clausola di salvaguardia europea, illustrata come uno strumento per programmare investimenti di lungo periodo in sicurezza energetica e difesa, rafforzando la capacità dell'Italia e dell'Europa di affrontare le nuove sfide geopolitiche.
Ampio spazio anche all'immigrazione, con un focus sulla necessità di coniugare legalità, controllo dei flussi e cooperazione internazionale, contrastando i trafficanti di esseri umani e garantendo protezione a chi ne ha realmente diritto.
Chiude il numero l'approfondimento dedicato alle carceri, che rilancia l'impegno di Forza Italia per una giustizia capace di coniugare sicurezza, certezza della pena e percorsi di recupero, affrontando il tema del sovraffollamento e delle condizioni del sistema penitenziario.