COVID, APPENDINO (M5S): “DESTRA SCIACALLA. ORGOGLIOSI DI CONTE, A TESTA ALTA

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Oggi Giuseppe Conte, a testa alta, ha raccontato la verità. Hanno provato in tutti i modi a raccontare che si nascondeva. Lo hanno infangato per mesi con i loro giornali. Lo hanno accusato di ogni nefandezza, sperando di piegarlo. Non ci sono riusciti. Giuseppe ci ha messo la faccia durante i giorni più drammatici della pandemia e ce l'ha messa anche oggi. Ha ribadito la stessa verità che ha già fatto crollare le accuse nei tribunali, una dopo l'altra, fino all'archiviazione. Quelli che allora sciacallavano, gridando tutto e il contrario di tutto, continuano a farlo anche oggi, costruendo una commissione trasformata in un plotone di esecuzione, nel tentativo di riscrivere la storia e distrarre gli italiani dai propri fallimenti. Gli stessi che proprio in questi giorni negano alla Procura materiale ritenuto essenziale per indagare sugli affari della camorra pur di proteggere uno dei loro, non possono dare lezioni di coraggio e trasparenza a nessuno.
Cercavano un capro espiatorio. Hanno trovato un Presidente che non si piega, non scappa e non rinnega le proprie scelte. Siamo orgogliosi del nostro Presidente. Ed insieme non faremo un passo indietro." Ha scritto la Deputata M5S Chiara Appendino in un post sui suoi canali social
(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Oggi Giuseppe Conte, a testa alta, ha raccontato la verità. Hanno provato in tutti i modi a raccontare che si nascondeva. Lo hanno infangato per mesi con i loro giornali. Lo hanno accusato di ogni nefandezza, sperando di piegarlo. Non ci sono riusciti. Giuseppe ci ha messo la faccia durante i giorni più drammatici della pandemia e ce l'ha messa anche oggi. Ha ribadito la stessa verità che ha già fatto crollare le accuse nei tribunali, una dopo l'altra, fino all'archiviazione. Quelli che allora sciacallavano, gridando tutto e il contrario di tutto, continuano a farlo anche oggi, costruendo una commissione trasformata in un plotone di esecuzione, nel tentativo di riscrivere la storia e distrarre gli italiani dai propri fallimenti. Gli stessi che proprio in questi giorni negano alla Procura materiale ritenuto essenziale per indagare sugli affari della camorra pur di proteggere uno dei loro, non possono dare lezioni di coraggio e trasparenza a nessuno.