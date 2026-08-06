(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 agosto. "A giugno 2026, secondo l'Istat, la produzione industriale ritorna in picchiata, addirittura con un -1% su base mensile e un -0,6% su base annua. Sconcertante il -10,7% annuo dei beni durevoli, che comprendono sia beni di consumo di larga diffusione sia macchinari delle imprese. Tutto questo dopo che che già il 2023, 2024 e 2025 hanno visto chiudere nel loro complesso la produzione industriale col segno meno. È un'agonia che verrà interrotta solo quando il Governo Meloni, molto presto, toglierà il disturbo. Noi siamo pronti con una proposta shock, già depositata in Senato e alla Camera, a prima firma Giuseppe Conte, ovvero il lancio di un Fondo sovrano per un piano pluriennale di investimenti straordinari in infrastrutture, innovazione, intelligenza artificiale, cybersicurezza, settori industriali strategici. Parliamo di un piano di investimenti da almeno 100 miliardi a cui tutti potranno partecipare per tirare fuori l'Italia dalle sabbie mobili della stagnazione e per rimetterla su una traiettoria di crescita". Lo comunica il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e delegato alle politiche economiche e fiscali dei pentastellati.
ISTAT, TURCO (M5S): PRODUZIONE INDUSTRIALE ANCORA IN PICCHIATA, È AGONIA
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