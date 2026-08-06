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Sicilia

[Comune Palermo] Villa Costa, dichiarazione presidente VIII Circoscrizione

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Nel giorno dell'anniversario del vile attentato per mano mafiosa del
Procuratore Gaetano Costa, il Consiglio dell'VIII Circoscrizione ha
rilanciato la necessità di restituire alla Città "Villa Costa",
ristrutturando il fabbricato di proprietà comunale ivi esistente nel più
breve tempo possibile, utilizzandolo per attività socio-culturali a
beneficio dei cittadini.

Invero, da troppo tempo questa importante risorsa risulta in stato di
abbandono e sempre più vandalizzata; ciò senza che l'Amministrazione
comunale sia riuscita sin qui a risolvere tale intollerabile criticità.

Sul tema, in data odierna, il Consiglio dell'VIII Circoscrizione si è
confrontato con il Presidente della Fondazione "Gaetano Costa" Avv. Sergio
Russo, con i rappresentanti del Comitato "La Sorgente", con il
rappresentante dell'Associazione "90100Lab" e con il rappresentante del
Comitato "Aggregazione" che – con il sostegno di LegaCoop e in sintonia con
essa – hanno concordato sull'esigenza prioritaria di destinare il Bene
Pubblico da manutenzionare per lo svolgimento di attività socio-culturali
capaci di animare e aggregare tutte le categorie generazionali, dai bimbi
agli anziani".

di Palermo.

(AGENPARL)
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