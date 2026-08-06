(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - a:hover {
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Cinema, Miele (Lega): conclusa fase in Commissione sulla riforma, passo avanti per il settore
Roma, 6 ago. – "La conclusione dei lavori in Commissione Cultura sul testo unificato per la riforma del cinema rappresenta un passaggio importante per un comparto che attende da tempo un quadro più stabile e chiaro. Un percorso che si accompagna al recupero di ulteriori risorse per il Fondo Cinema e audiovisivo e che consentirà di sostenere imprese, lavoratori, artisti e produzioni indipendenti.
La Lega ha sempre sostenuto la necessità di dare al cinema italiano maggiore stabilità e strumenti efficaci. Il cinema non è soltanto cultura, ma anche una filiera produttiva fatta di imprese, professionalità e lavoratori, che necessita di continuità negli investimenti e di una visione industriale.
Proseguiamo ora il lavoro per completare rapidamente l'iter parlamentare del provvedimento, con l'obiettivo di offrire al cinema italiano maggiore stabilità, regole più chiare e strumenti efficaci per sostenere imprese, lavoratori e produzioni".