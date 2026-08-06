[Comune Palermo] Approvazione Regolamento per l’esercizio dell’attività degli operatori del proprio ingegno – Dichiarazione VI Commissione

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "La VI Commissione Consiliare esprime grande soddisfazione per
l'approvazione, avvenuta nella seduta odierna del Consiglio comunale, del
Regolamento per l'esercizio dell'attività degli operatori del proprio
ingegno.
L'unanime voto favorevole dell'Aula rappresenta il risultato di un
importante percorso di confronto e condivisione promosso dalla Commissione,
che ha coinvolto le forze politiche, le parti sociali, il mondo del terzo
settore e del volontariato, nonché le associazioni delle imprese e
dell'artigianato. Un lavoro partecipato che ha consentito di costruire uno
strumento equilibrato, capace di rispondere alle esigenze del territorio e
degli operatori.
Questo regolamento costituisce un significativo passo avanti nel
riconoscimento del ruolo degli artisti e degli operatori del proprio
ingegno, che con la loro creatività, il loro talento e la loro capacità
espressiva contribuiscono ad arricchire il patrimonio artistico e culturale
della città. Valorizzare il loro lavoro significa promuovere l'identità
culturale del territorio, sostenere la creatività e offrire nuove
opportunità di crescita e partecipazione alla vita cittadina.
La definizione puntuale dei requisiti per l'iscrizione all'elenco degli
operatori del proprio ingegno, insieme alla regolamentazione delle
procedure di accesso e delle modalità di svolgimento dell'attività,
chiarisce finalmente, per quanto di competenza dell'Amministrazione
comunale, i confini tra questa figura e le attività artigianali e
imprenditoriali. Ciò consentirà agli operatori di esercitare la propria
attività con maggiore serenità, garantendo trasparenza, tutela e legalità,
oltre a contrastare più efficacemente i fenomeni di abusivismo.
Il nuovo regolamento rappresenta inoltre uno strumento concreto per
promuovere la qualità delle produzioni artistiche e creative, favorendo un
contesto in cui il talento e l'originalità possano essere riconosciuti e
valorizzati nel rispetto delle regole, contribuendo così a rendere gli
spazi pubblici luoghi di cultura, bellezza e partecipazione.
Generale per il prezioso supporto tecnico fornito alla Commissione, che ha
consentito di giungere all'approvazione di una delibera capace di offrire
anche alla Polizia Municipale e agli organi di controllo uno strumento
normativo chiaro ed efficace per lo svolgimento delle funzioni loro
attribuite".
Lo dichiarano i componenti della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco