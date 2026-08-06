[Comune Palermo] Approvazione Regolamento per l’esercizio dell’attività degli operatori del proprio ingegno – Dichiarazione VI Commissione

"La VI Commissione Consiliare esprime grande soddisfazione per

l'approvazione, avvenuta nella seduta odierna del Consiglio comunale, del

Regolamento per l'esercizio dell'attività degli operatori del proprio

ingegno.

L'unanime voto favorevole dell'Aula rappresenta il risultato di un

importante percorso di confronto e condivisione promosso dalla Commissione,

che ha coinvolto le forze politiche, le parti sociali, il mondo del terzo

settore e del volontariato, nonché le associazioni delle imprese e

dell'artigianato. Un lavoro partecipato che ha consentito di costruire uno

strumento equilibrato, capace di rispondere alle esigenze del territorio e

degli operatori.

Questo regolamento costituisce un significativo passo avanti nel

riconoscimento del ruolo degli artisti e degli operatori del proprio

ingegno, che con la loro creatività, il loro talento e la loro capacità

espressiva contribuiscono ad arricchire il patrimonio artistico e culturale

della città. Valorizzare il loro lavoro significa promuovere l'identità

culturale del territorio, sostenere la creatività e offrire nuove

opportunità di crescita e partecipazione alla vita cittadina.

La definizione puntuale dei requisiti per l'iscrizione all'elenco degli

operatori del proprio ingegno, insieme alla regolamentazione delle

procedure di accesso e delle modalità di svolgimento dell'attività,

chiarisce finalmente, per quanto di competenza dell'Amministrazione

comunale, i confini tra questa figura e le attività artigianali e

imprenditoriali. Ciò consentirà agli operatori di esercitare la propria

attività con maggiore serenità, garantendo trasparenza, tutela e legalità,

oltre a contrastare più efficacemente i fenomeni di abusivismo.

Il nuovo regolamento rappresenta inoltre uno strumento concreto per

promuovere la qualità delle produzioni artistiche e creative, favorendo un

contesto in cui il talento e l'originalità possano essere riconosciuti e

valorizzati nel rispetto delle regole, contribuendo così a rendere gli

spazi pubblici luoghi di cultura, bellezza e partecipazione.

Generale per il prezioso supporto tecnico fornito alla Commissione, che ha

consentito di giungere all'approvazione di una delibera capace di offrire

anche alla Polizia Municipale e agli organi di controllo uno strumento

normativo chiaro ed efficace per lo svolgimento delle funzioni loro

attribuite".

Lo dichiarano i componenti della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco