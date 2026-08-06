(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Il mercato globale delle terre rare e del lantano vive una netta asimmetria geopolitica ed economica, saldamente guidata dalle strategie industriali di Pechino. Comprendere la filiera odierna significa analizzare prima di tutto la struttura del gigante asiatico, per poi osservare i principali attori internazionali che tentano di scalfire questo monopolio.
La Cina e il controllo della filiera
Il predominio cinese non nasce dal caso, ma da un vantaggio geologico originario unito a decenni di investimenti sistematici nella chimica di separazione. La Cina controlla il mercato attraverso due pilastri geologici distinti:
- Il polo settentrionale (le terre rare leggere): Concentrato nel giacimento di Bayan Obo, in Mongolia Interna, custodisce oltre il 40% delle riserve mondiali di ossidi di terre rare leggere (principalmente neodimio, praseodimio, lantano e cerio). È qui che opera il baricentro del mercato, regolato da un rigido sistema statale di quote semestrali di estrazione e lavorazione che permette a Pechino di manovrare i volumi e influenzare direttamente i prezzi globali.
- Il polo meridionale (le terre rare pesanti): Nelle province del sud (come Jiangxi, Guangdong e Fujian) si trovano i depositi di argilla ad adsorbimento ionico, ricchi di elementi pesanti e medi (come disprosio e terbio), essenziali per la transizione energetica e la difesa.
Il vero collo di bottiglia globale, tuttavia, non è l’estrazione della materia prima grezza, ma la fase di separazione e raffinazione chimica. Per decenni i paesi occidentali hanno estratto minerali per poi spedirli in Cina a causa dell’altissima complessità ambientale e tecnologica degli impianti di separazione. Oggi Pechino utilizza questo controllo della catena di montaggio globale come leva strategica, limitando l’export di tecnologie e prodotti finiti.
I primi 3 attori globali
Fuori dai confini cinesi, o strettamente legati agli equilibri di mercato, spiccano tre operatori che detengono i volumi e la scala industriale più rilevanti:
- China Northern Rare Earth Group (Cina)È il produttore numero uno al mondo per volume. Sfrutta i concentrati del gigantesco giacimento di Bayan Obo ed è la principale variabile nella definizione dei prezzi mondiali delle terre rare leggere.
- MP Materials (Stati Uniti)Il principale produttore al di fuori della Cina. Dalla miniera e dall’impianto di Mountain Pass in California, la cui produzione è fortemente orientata agli elementi leggeri (lantano e cerio compongono oltre l’80% del totale), l’azienda continua a consolidare la sua filiera integrata occidentale.
- Lynas Rare Earths (Australia / Malesia)Il più grande produttore e separatore integrato non cinese. Unisce l’estrazione mineraria nel giacimento di Mt Weld (Australia Occidentale) alla lavorazione e separazione chimica eseguita nel suo stabilimento di Kuantan, in Malesia, rappresentando l’alternativa occidentale più matura.
Tabella Completa dei 10 Principali Produttori
Per una panoramica completa degli attori che compongono l’industria globale del settore (dai grandi gruppi statali cinesi ai progetti emergenti in Occidente, India e Africa), ecco la classifica completa:
|Posizione
|Azienda / Progetto
|Paese
|Stato
|Risorsa Principale
|1
|China Northern Rare Earth
|Cina
|Attivo
|Bayan Obo (Mongolia Interna)
|2
|MP Materials
|Stati Uniti
|Attivo
|Mountain Pass (California)
|3
|Lynas Rare Earths
|Australia / Malesia
|Attivo
|Mt Weld / Kuantan
|4
|Baotou Steel Union
|Cina
|Attivo (Mining)
|Bayan Obo
|5
|China Rare Earth Group
|Cina
|Attivo
|Argille ioniche (Sud della Cina)
|6
|Guangdong Rare Earth Industry
|Cina
|Attivo
|Argille ioniche (Guangdong)
|7
|Shenghe Resources
|Cina
|Attivo (Trading)
|Reti e partecipazioni globali
|8
|IREL
|India
|Attivo
|Sabbie monazitiche costiere
|9
|Iluka Resources
|Australia
|Pre-produzione
|Raffineria di Eneabba
|10
|Ngualla Project (Shenghe)
|Tanzania
|Pre-produzione
|Deposito di Ngualla