(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Esprimo a Giuseppe Conte la mia piena solidarietà e il mio convinto sostegno. Oggi, davanti alla Commissione Covid, ha dimostrato ancora una volta tutta la serietà, il senso delle istituzioni e la responsabilità con cui ha guidato l'Italia nel momento più difficile dal dopoguerra. Con la forza dei fatti ha ricordato cosa significò assumere decisioni difficili per salvare vite umane di fronte a un virus sconosciuto che stava mettendo in ginocchio il mondo intero. Da medico, prima ancora che da parlamentare, so bene quanto fossero complesse quelle scelte e quanto sia ingiusto giudicarle oggi con il senno di poi. La Commissione Covid non può trasformarsi in un tribunale politico costruito per riscrivere la storia o colpire gli avversari. Il Governo Conte ha avuto come unica bussola la tutela della salute pubblica e la difesa del diritto costituzionale alla salute. È grazie a quelle decisioni, assunte in condizioni straordinarie, se il nostro Paese ha potuto affrontare una delle più gravi emergenze della sua storia. Oggi eravamo tutti idealmente al suo fianco. Come comunità del Movimento 5 Stelle siamo orgogliosi del lavoro svolto da quel Governo e continueremo a difendere la verità dei fatti da ogni tentativo di riscrivere quella stagione per convenienza politica". Lo scrive in una nota Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato.
COVID, CASTELLONE (M5S): “PIENA SOLIDARIETÀ A CONTE, STORIA NON SI RISCRIVE PER PROPAGANDA
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