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Economia

Dalle tariffe ai permessi: perché i colossi cinesi dell’alluminio stanno conquistando il Vietnam

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento3 Mins Read
parco-industriale-vietnam-fabbrica-cinese
parco-industriale-vietnam-fabbrica-cinese (Foto: Public Domain)

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - La delocalizzazione industriale cinese ha cambiato pelle. Non si tratta più soltanto di inseguire i bassi costi di produzione o di tagliare la spesa energetica: la priorità, oggi, è la padronanza burocratica e normativa del territorio. È quanto emerge dall’alleanza strategica siglata tra lo Shanghai Metals Market (SMM) e la VAFIE (Vietnam Association of Foreign-Invested Enterprises), un asse che svela i retroscena dell’espansione cinese nel Sud-est asiatico.

Il nuovo collo di bottiglia: la burocrazia locale

Negli ultimi anni, l’ondata di aziende cinesi del settore dell’alluminio riversatasi in Vietnam rispondeva a una logica classica: individuare aree a basso costo e parchi industriali favorevoli. Tuttavia, i dati e le analisi più recenti raccolti sul campo mostrano un cambio di rotta radicale.

Per le imprese del Dragone, il problema principale non è più trovare clienti o ottimizzare la logistica, ma superare i labirinti amministrativi. Ottenere le licenze giuste, allinearsi alle regole di investimento locale e assicurarsi il pieno supporto politico ed economico dei governi regionali vietnamiti è diventata la vera discriminante tra il successo e il fallimento di un impianto produttivo.

SMM e la nuova geografia dei prezzi

In questo scenario di profonda trasformazione, agenzie di intelligence e monitoraggio dei mercati come lo Shanghai Metals Market stanno giocando una partita da protagoniste. La recente visita della delegazione SMM ai vertici della VAFIE punta esattamente a questo: creare un sistema di pricing e una trasparenza di mercato locale che non dipenda più unicamente dalla madrepatria cinese.

Non a caso, SMM ha introdotto nuove valutazioni di prezzo mirate per il mercato del Sud-est asiatico, tra cui il monitoraggio dei costi di lavorazione delle billette di alluminio non omogeneizzate (6063 aluminum billet processing fees). Un segnale inequivocabile di come la filiera dell’alluminio si stia strutturando in modo autonomo e integrato direttamente sul territorio vietnamita.

Esecuzione e reti: la nuova competizione globale

La competizione industriale tra Pechino e il resto del mondo non si gioca più soltanto sui volumi di estrazione o sui prezzi spot delle materie prime, ma sulla capacità di esecuzione. Le aziende cinesi che riescono a stringere accordi solidi con le associazioni d’impresa locali e a integrarsi nei corridoi istituzionali vietnamiti partono con un vantaggio competitivo enorme.

L’espansione in Vietnam non è quindi una semplice fuga dalle barriere doganali o dalle restrizioni interne, ma la costruzione di una filiera estera blindata. Un modello destinato a fare scuola e a ridisegnare gli equilibri industriali dell’intera regione asiatica nei prossimi anni.

(AGENPARL)
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