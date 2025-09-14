La Russia accusa i “nemici” di sondare le vulnerabilità in vista delle elezioni del 2026

MOSCA, 14 settembre – La presidente della Commissione elettorale centrale russa (CEC), Ella Pamfilova, ha dichiarato che i “nemici” della Russia stanno già preparando attacchi in vista delle elezioni della Duma di Stato previste per il 2026.
Secondo la Pamfilova, gli attacchi informatici subiti dalle risorse web della CEC non sono casuali, ma servono a “sondare le vulnerabilità che saranno prese di mira nel 2026”. La presidente ha descritto gli avversari come “intelligenti, cinici, sofisticati e sfacciati”, sottolineando che la Russia si sta preparando a sua volta per contrastare queste minacce.