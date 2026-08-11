Comunicato Stampa 1435/2026 Ricerca di Veneto Lavoro su ITS Academy. Vicepresidente Pavanetto, “Il ritratto di un’eccellenza veneta che fornisce ai giovani competenze, rapido inserimento lavorativo e spirito di iniziativa

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - – Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 11 agosto 2026
"La recente ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, analizzando il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, conferma il valore del modello veneto. Emerge, infatti, non solo un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. Ma oltre alla preparazione e alle competenze è particolarmente meritevole di attenzione il dato che sottolinea come il 9,5% degli occupati svolge un'attività autonoma. Questo significa che quello degli ITS Academy è un percorso formativo utile anche verso scelte imprenditoriali".
A dirlo è il Vicepresidente della Regione del Veneto e assessore al Lavoro, Lucas Pavanetto, commentando il report "Le ricadute dell'ITS sui percorsi professionali degli ex-studenti. Un'indagine quali-quantitativa in Veneto", realizzato dall'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro. Ricerca che per la prima volta ha coinvolto oltre 2.100 ex studenti, la maggior parte dei quali under 30.
Tra i dati più rilevanti emerge che a un anno dal diploma l'82% degli ex studenti risulta occupato. Tra coloro che lavorano, il 71,4% sono impiegati a tempo indeterminato o in apprendistato e il 92,8% ha un'occupazione a tempo pieno. Il 9,5% degli occupati svolge un'attività autonoma.
Stabilità e sicurezza del lavoro sembrano essere gli aspetti più apprezzati dagli intervistati, seguiti dal riconoscimento di responsabilità e autonomia, dalla soddisfazione per il ruolo raggiunto e le mansioni svolte. Particolarmente alta è anche la soddisfazione lavorativa.
"Questa ricerca conferma con dati concreti che gli ITS Academy rappresentano uno degli strumenti più efficaci per costruire occupazione di qualità e rispondere al fabbisogno di competenze espresso dalle nostre imprese – sottolinea il Vicepresidente della Regione del Veneto -. Non parliamo solo di un rapido inserimento lavorativo, ma di percorsi professionali stabili, coerenti con la formazione ricevuta e caratterizzati da reali prospettive di crescita".
"Il Veneto ha creduto negli ITS fin dalla loro nascita e oggi i risultati dimostrano che questo modello funziona – conclude Pavanetto -. Forma tecnici altamente qualificati, favorisce l'innovazione nelle aziende e contribuisce a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. È particolarmente significativo che i diplomati riconoscano al percorso ITS un ruolo determinante per il proprio futuro professionale e che quasi uno su dieci abbia scelto la strada dell'imprenditorialità, segno di un sistema capace di generare anche spirito d'iniziativa".
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