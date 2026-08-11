Agenzia nr. 1815 – Social freezing, M5S: “600mila euro dalla Regione Puglia, una misura per sostenere il diritto alla genitorialità

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - "Lo stanziamento di 600mila euro per il social freezing è una scelta importante della Regione Puglia, perché amplia la libertà delle donne di decidere del proprio percorso per la genitorialità. Accogliamo con favore una misura che consente anche a chi non rientra nei percorsi di crioconservazione per ragioni mediche di accedere a questa opportunità con il sostegno pubblico". Così le consigliere del M5S Maria La Ghezza (capogruppo), Annagrazia Angolano e Rosa Barone commentano l'avvio dei bandi regionali destinati "alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno 12 mesi e con ISEE fino a 30mila euro, che potranno ottenere un contributo fino a 3mila euro per le spese documentate di crioconservazione degli ovociti".
"Si tratta di una misura di equità – continuano le pentastellate – perché il contributo pubblico fa sì che la procedura possa essere accessibile anche a chi non avrebbe le risorse per sostenerla. La Regione compie un passo avanti nel sostegno alla fertilità e all'autodeterminazione. Sarà ora fondamentale garantire un'adeguata informazione affinché tutte le donne che ne hanno diritto conoscano questa opportunità e possano accedere al contributo"./comunicato