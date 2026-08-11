Latronico sul Numero europeo Armonizzato

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - AGR Basilicata
Agosto 11, 2026
Dal 25 maggio è attivo in Basilicata il 116117. In questa prima fase assicura la ricezione della chiamata e la prima valutazione del bisogno assistenziale attraverso un triage telefonico H24: "Mette la persona e le famiglie al centro offrendo ascolto, orientamento sicuro e vicinanza".
Dallo scorso 25 maggio è attivo in Basilicata il Numero Europeo Armonizzato 116117. È il numero telefonico gratuito per l'accesso ai bisogni di salute non urgenti e per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie a bassa intensità assistenziale.
"L'attivazione tempestiva di questo numero – spiega l'assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – è avvenuta nel rispetto del decreto ministeriale 77 del 2022 e dei tempi stabiliti dal cronoprogramma di attuazione della riforma sanitaria territoriale. Il modello che si sta progressivamente mettendo a punto in Basilicata si colloca nel percorso nazionale e regionale di potenziamento della sanità territoriale e si fonda sull'integrazione funzionale tra Case della Comunità, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici del ruolo unico ad attività oraria, servizio di continuità assistenziale, infermieri di famiglia e comunità, Centrale Operativa Territoriale e Centrale Operativa 116117".
In questa prima fase il Numero Europeo Armonizzato assicura la ricezione della chiamata e la prima valutazione del bisogno assistenziale attraverso un triage telefonico attivo H24. Il sistema opera come un filtro di sicurezza per escludere o identificare tempestivamente eventuali condizioni di emergenza-urgenza. Il numero 116117 affianca ma non sostituisce i numeri di emergenza 118 e 112, che restano i riferimenti in caso di emergenze e necessità di cura ad alta intensità. Nel caso in cui durante la telefonata al 116117 venga rilevata un'emergenza, l'operatore la trasferirà al 118 o al 112 a seconda dei casi.
Oltre a fornire informazioni certe sui riferimenti territoriali disponibili, il servizio provvede all'indirizzamento prioritario del cittadino al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o alla Aggregazione Funzionale Territoriale e Casa della Comunità competente. Nei turni in cui è regolarmente attiva la continuità assistenziale, l'operatore effettua il trasferimento diretto della chiamata alla sede territorialmente competente, curando la registrazione e la tracciabilità di ogni contatto per garantire la massima qualità della presa in carico.
"Il Numero Europeo Armonizzato – conclude Latronico – ha un forte valore umano e sociale perché mette la persona e le famiglie al centro, offrendo ascolto, orientamento sicuro e vicinanza nei momenti di fragilità quotidiana dei pazienti. Allo stesso tempo questo servizio ha una funzione di filtro per orientare correttamente i codici minori alleggerendo il carico di attività dei servizi salvavita del 118 che rimangono comunque fondamentali".
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