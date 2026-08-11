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Politica Interna

COMUNICATO STAMPA – Export: Battistoni (FI), risultati positivi si consolidano

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Francesco Battistoni

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Gentilissimi,
si prega di prendere visione del comunicato stampa di seguito riportato:

Export: Battistoni (FI), risultati positivi si consolidano

"I dati sull'export italiano certificano ancora una volta la competitività del nostro sistema produttivo. A giugno le esportazioni crescono del 9,8% su base annua e nel primo semestre raggiungono quota 337,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,5% in raffronto allo stesso periodo del 2025. Dietro questi numeri c'è la qualità delle nostre imprese, ma c'è anche un lavoro di accompagnamento verso i mercati internazionali che il governo, e in particolare il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sta portando avanti con determinazione. La costante ricerca di nuovi mercati e il consolidamento di quelli già esistenti stanno creando nuove opportunità per il Made in Italy. Forza Italia continuerà a sostenere questa strategia: dobbiamo mettere le nostre imprese nelle condizioni di cogliere nuove opportunità e portare nel mondo quella qualità italiana che rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile e un fattore di attrattiva per i consumatori . Le cifre suggeriscono che la strada intrapresa è quella giusta e che dobbiamo proseguirla con ancora maggiore ambizione". Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni

(AGENPARL)
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