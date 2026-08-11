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Politica Interna

Monghidoro in fiore: successo per l’edizione 2026 di Balconi Fioriti

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Premiati giardini e balconi più belli. Alberto Zanni: "La bellezza migliora la qualità della vita". Barbara Panzacchi: "Un invito al decoro".
Nella suggestiva cornice del Chiostro della Cisterna, Monghidoro ha celebrato la bellezza e il senso di comunità con la premiazione del concorso "Balconi Fioriti" 2026, promosso da Confabitare e dall'associazione Oltr'Alpe con il patrocinio del Comune di Monghidoro. "Balconi Fioriti", alla sua terza edizione a Monghidoro, dimostra come la cura degli spazi privati, condivisa con la comunità, possa trasformarsi in un gesto collettivo capace di unire, di ispirare e di far riscoprire il piacere di vivere in un paese bello e accogliente. L'evento, inserito nella serata dei mercatini tradizionali e della Festa di Santa Maria, ha richiamato cittadini e turisti, uniti dall'amore per il decoro e la valorizzazione del territorio. Quest'anno il primo premio per il miglior giardino fiorito è andato a Luisa Sazzini, seguita da Maria Cristina Rapalli e Imelde Menichetti, mentre nella categoria balconi il gradino più alto del podio è stato conquistato da Giovanna Villani, al secondo posto Marilena Menetti e al terzo Giuliana Santi. I vincitori sono stati premiati con buoni acquisto, spendibili presso attività locali di florovivaismo e giardinaggio. "Siamo felici di aver contribuito a un'iniziativa che non solo regala bellezza ai nostri occhi, ma migliora la qualità della vita nei luoghi in cui viviamo – ha dichiarato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, sottolineando che – ognuno di noi può fare la propria parte per rendere più accogliente e armonioso l'ambiente in cui abita". 
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Barbara Panzacchi: "Questo concorso ha incentivato il decoro di Monghidoro e delle sue frazioni, impreziosendo e valorizzando il nostro territorio. Ringrazio Confabitare e Oltr'Alpe per la preziosa collaborazione e tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo".

(AGENPARL)
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