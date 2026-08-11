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Sicilia

Isole minori, Regione approva piano finanziario per collegamenti marittimi. Schifani e Aricò: «Diamo concretezza agli impegni presi»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Garantire la continuità nei collegamenti marittimi con le Isole minori e scongiurare aumenti tariffari che possano gravare su cittadini e turisti. È il duplice obiettivo di due delibere, presentate dall'assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, che la giunta regionale ha approvato nella convocazione di questa mattina.

«Dopo l'intervento tempestivo di ieri, in accordo con le compagnie navali – dice il presidente della Regione Renato Schifani -, per fermare gli aumenti immediati sulle corse di competenza ministeriale, oggi diamo concretezza agli impegni presi, mettendo a disposizione le risorse necessarie per garantire l'equilibrio economico dei servizi senza trasferire i maggiori costi sugli utenti. È una scelta che tutela il diritto alla mobilità delle comunità delle isole minori, ma anche la competitività e l'attrattività turistica della Sicilia»

«Agiamo con senso di responsabilità – commenta Aricò – mettendo al primo posto le esigenze delle comunità delle nostre isole, dei pendolari e di tutti coloro che ogni giorno fanno affidamento su questi collegamenti. Stiamo mettendo in campo un'azione a 360 gradi per garantire la continuità e la qualità di un servizio essenziale per i nostri territori. E lo facciamo direttamente, anche quando il problema si stava verificando a livello nazionale, visto che le tariffe regionali, dal giorno del nostro insediamento a oggi, non hanno mai subito aumenti. Proprio per questa ragione, riteniamo necessario poter intervenire in modo ancora più diretto ed efficace nella gestione delle criticità legate ai trasporti marittimi e auspichiamo che in tempi brevi la gestione dei servizi marittimi regionali possa essere trasferita totalmente alla Regione».

(AGENPARL)
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