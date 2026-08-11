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Puglia

Agenzia nr. 1816 – La consigliera Angolano all’inaugurazione della Sagra del Vino a Carosino

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - La consigliera Annagrazia Angolano (M5S) ha partecipato ieri sera a Carosino all'inaugurazione della Sagra del Vino, giunta alla sessantesima edizione.

"La Sagra del Vino – dichiara Angolano – rappresenta un momento iconico per il nostro territorio e quest'anno celebriamo il traguardo straordinario dei 60 anni di vita. Un appuntamento che negli anni è diventato parte della storia e dell'identità di Carosino e dell'intera provincia di Taranto. Da consigliera regionale e soprattutto come figlia di questa terra, dal palco ieri ho ribadito con forza l'impegno delle Istituzioni. Il vino per la Puglia e per tutta l'area tarantina non è soltanto tradizione o folklore, ma è un asset economico e culturale strategico. Significa occupazione, sviluppo sostenibile, turismo esperienziale e identità. La Regione deve e vuole continuare a essere al fianco dei produttori, sostenendo la filiera vitivinicola, promuovendo l'innovazione in agricoltura e tutelando la qualità delle nostre eccellenze contro ogni crisi o speculazione. Abbiamo il dovere di accompagnare le imprese agricole nelle sfide del presente, dalla sostenibilità alla competitività, dalla valorizzazione delle produzioni alla conquista di nuovi mercati. Manifestazioni come la Sagra del Vino dimostrano quanto sia importante valorizzare le eccellenze della nostra terra, che rappresentano un motore di crescita e attrattività. Dobbiamo creare opportunità per i più giovani affinché possano continuare a investire qui, dove ci sono le nostre radici. La vera sfida è fare in modo che le nuove generazioni possano vedere nell'agricoltura e nella valorizzazione dei nostri prodotti non un settore del passato, ma una concreta opportunità di futuro"./comunicato
Allegati: Sagra del vino.jpeg

(AGENPARL)
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