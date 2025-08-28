Scontro politico in Bosnia: la CEC fissa elezioni anticipate nella RS, ma l’SNSD minaccia il boicottaggio

La Commissione elettorale centrale (CEC) della Bosnia ed Erzegovina ha deciso di indire elezioni anticipate per il presidente della Repubblica Serba (RS) per il prossimo 23 novembre. La decisione è stata presa a seguito della revoca del mandato di Milorad Dodik dopo la sua recente condanna.
La presidente della CEC, Irena Hadžiabdić, ha sottolineato che la campagna elettorale durerà 15 giorni e che le scadenze partiranno solo dopo aver assicurato i fondi necessari. In una dichiarazione che ha sollevato polemiche, Hadžiabdić ha affermato che le elezioni potrebbero essere decise dai 48 seggi elettorali disponibili nella Federazione della Bosnia-Erzegovina (FBiH) anche “se nessuno si presentasse alle urne nella Repubblica Srpska.”
L’SNSD minaccia il boicottaggio e contesta la legalità del processo
La risposta da parte del partito di Dodik, l’SNSD, è stata immediata e dura. Savo Minić, candidato alla presidenza dell’Assemblea della RS, ha dichiarato che il suo partito non parteciperà alle elezioni, definendole “illegali” e “il prodotto di un progetto eccezionalmente ben pensato” per delegittimare la leadership della RS.
Minić ha criticato la “continuazione della storia” che ignora la legittimità dell’Alto rappresentante Christian Schmidt e ha sostenuto che le azioni della CEC e la riforma del Codice penale sono parte di un piano per “distruggere l’ordine costituzionale” della RS.
“La mia posizione personale, e la posizione del partito SNSD, è che non dovremmo partecipare a queste elezioni, perché non sono legali”, ha affermato Minić. Ha anche lanciato un appello all’unità politica all’interno della RS, auspicando che i partiti possano unirsi per creare un governo coeso in grado di affrontare le sfide imposte dall’esterno.
Il conflitto tra la CEC e la leadership della Repubblica Serba sembra destinato a intensificarsi, con il possibile boicottaggio delle elezioni da parte del partito di maggioranza che potrebbe creare un vuoto di potere e una profonda crisi istituzionale in Bosnia-Erzegovina.