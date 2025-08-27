Close Menu
mercoledì 27 Agosto 2025
Sparatoria in una scuola cattolica di Minneapolis: due bambini uccisi durante la messa

Luigi Camilloni
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

Un terribile episodio di violenza ha scosso la comunità di Minneapolis, Minnesota, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in una scuola cattolica, uccidendo due bambini e ferendo 17 persone. Lo ha confermato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara.

Secondo la ricostruzione fornita da O’Hara, la sparatoria è avvenuta mentre i bambini stavano assistendo alla messa mattutina. L’aggressore ha sparato con un fucile attraverso le finestre della chiesa. Due bambini, di 8 e 10 anni, sono stati uccisi, mentre altre 17 persone, tra cui 14 bambini, sono rimaste ferite. Due dei feriti versano in condizioni critiche.

L’aggressore, descritto come un giovane poco più che ventenne, si è suicidato sul retro della chiesa. La polizia ha riferito che era armato con un fucile, un fucile da caccia e una pistola.

“Si è trattato di un deliberato atto di violenza contro bambini innocenti e altre persone in preghiera”, ha dichiarato O’Hara, esprimendo il profondo shock e dolore della comunità.

