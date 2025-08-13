Close Menu
La posizione di Mosca sull’Ucraina rimane invariata in vista del vertice Russia-USA

Luigi Camilloni
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

Mosca ribadisce la propria linea sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, a pochi giorni dal vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump, previsto per il 15 agosto in Alaska.

Durante un briefing, il vice portavoce del Ministero degli Esteri russo, Alexey Fadeyev, ha sottolineato che la posizione della Russia “rimane invariata” e che questa era stata chiaramente esposta “nella stessa sala poco più di un anno fa, il 14 giugno 2024”.

L’incontro tra i due leader è stato annunciato da Trump l’8 agosto e successivamente confermato dal consigliere del Cremlino Yuri Ushakov. Secondo Ushakov, le discussioni si concentreranno su opzioni per una soluzione pacifica e duratura alla crisi ucraina. Il Cremlino prevede inoltre che il prossimo incontro tra Putin e Trump possa svolgersi in Russia.

Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

