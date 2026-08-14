Secondo un lancio dell’agenzia Tasnim di poco fa, una commissione del Parlamento iraniano ha approvato i punti principali di un piano strategico. L’obiettivo è garantire sicurezza e sviluppo nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. A renderlo noto è stato un legislatore.

Valiollah Bayati, il portavoce della commissione per i consigli e gli affari interni del Parlamento ha dichiarato che la commissione ha esaminato il “Piano d’azione strategico per garantire la sicurezza e lo sviluppo dello Stretto di Hormuz e del Golfo Persico”. Dopo aver ascoltato le opinioni dei membri, il comitato ha approvato i principi generali del documento.

L’avanzamento dei lavori parlamentari

Ha inoltre aggiunto che, con l’approvazione dei membri del comitato, sono stati validati sette dei 14 articoli del piano.

Bayati ha osservato che le restanti disposizioni saranno riviste e approvate durante le riunioni del comitato previste per la prossima settimana.

Il divieto di transito per i paesi ostili

Una delle disposizioni approvate riguarda il transito attraverso lo Stretto di Hormuz. È stato ufficialmente vietato il passaggio di strutture e attrezzature di proprietà degli Stati Uniti, del regime sionista e dei paesi ostili. La mossa segna un passaggio istituzionale formale e di forte rilievo strategico in una delle arterie commerciali ed energetiche più cruciali al mondo, ponendo al centro del dibattito legislativo di Teheran il controllo e la sicurezza del Golfo Persico.