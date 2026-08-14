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Sicurezza

Il presidente Donald J. Trump amplia le capacità di contrasto alla criminalità informatica transnazionale

RedazioneBy Nessun commento4 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - Ieri, il Presidente Donald J. Trump ha firmato un Memorandum Presidenziale sulla Sicurezza Nazionale (NSPM) che autorizza le forze dell’ordine federali statunitensi a utilizzare strumenti informatici per contrastare le organizzazioni criminali transnazionali (TCO) che operano in giurisdizioni straniere per attaccare i cittadini americani. 

  • Il NSPM incarica il National Coordination Center (NCC) della Homeland Security Task Force di creare un programma per condurre operazioni informatiche specifiche volte a contrastare le organizzazioni criminali straniere, con due direttori esecutivi provenienti dal Dipartimento di Giustizia e dal Dipartimento della Sicurezza Interna.   
  • La NSPM impone alla NCC di sfruttare le capacità e l’innovazione del settore privato per contribuire allo svolgimento di queste operazioni informatiche sotto la direzione, il controllo e l’autorità del governo degli Stati Uniti.
  • L’NSPM stabilisce un quadro di riferimento in cui le aziende del settore privato che partecipano volontariamente al programma sono incoraggiate a stipulare accordi con altre entità private, nonché con agenzie federali, statali, locali, tribali e territoriali, al fine di raccogliere informazioni sulle minacce TCO e proporre operazioni informatiche per contrastare tali minacce.
  • Il NSPM incarica i direttori esecutivi del Programma e il Consiglio per la Sicurezza Interna di creare procedure rigorose per la revisione e lo svolgimento di queste operazioni informatiche limitate su indicazione del governo degli Stati Uniti, garantendo il rigoroso rispetto della Costituzione e delle leggi statunitensi, nonché degli accordi internazionali applicabili.  

CONTRASTARE I CRIMINALI CHE PRENDONO DI MIRA GLI AMERICANI:  Il presidente Trump sta impiegando ogni strumento disponibile per fermare le organizzazioni criminali con sede all’estero che sfruttano gli americani nel cyberspazio.

  • Gli attacchi ransomware, le campagne di phishing, le frodi finanziarie, le estorsioni a sfondo sessuale e le truffe basate sull’usurpazione d’identità sono spesso campagne coordinate gestite da sofisticate organizzazioni criminali transnazionali con sede al di fuori degli Stati Uniti.
  • I più vulnerabili tra noi – anziani, bambini e famiglie a basso reddito – sono presi di mira in modo sproporzionato: i truffatori prosciugano i risparmi di una vita, rubano i frutti di anni di lavoro e distruggono le vite.
  • Nel 2025, i consumatori americani hanno dichiarato di aver perso più di 20,8 miliardi di dollari a causa della criminalità informatica.
  • Il 73% degli adulti statunitensi ha subito qualche tipo di truffa o attacco online e il 98% degli americani ritiene che le truffe rappresentino una minaccia per gli individui negli Stati Uniti, con due terzi che le definiscono una minaccia “grave”.
  • Un giovane su sette che ha subito estorsione sessuale da minorenne ha dichiarato di essersi autolesionato in risposta all’abuso. Finora, modelli obsoleti, lacune nel coordinamento e l’assenza di conseguenze significative hanno permesso a queste reti di prosperare.
  • Il settore privato americano è il più innovativo e tecnologicamente avanzato al mondo, il che conferisce agli Stati Uniti un vantaggio offensivo cruciale in ambito cibernetico.
    • Grazie alla collaborazione con aziende statunitensi selezionate, rafforzeremo la nostra capacità di contrastare le minacce TCO e di combattere la criminalità informatica transnazionale, le frodi e altri schemi predatori ai danni dei cittadini americani.

GARANTIRE SICUREZZA E GIUSTIZIA AI CITTADINI AMERICANI:  Il Presidente Trump è determinato a contrastare la criminalità che colpisce gli americani, indipendentemente dalla sua origine.

  • Nel 2025, gli Stati Uniti hanno registrato il calo più marcato su base annua dei crimini violenti, con i tassi di omicidio che hanno raggiunto il livello più basso di sempre e un numero record di criminali presenti nella lista dei più ricercati dell’FBI catturati.
    • Già nella prima metà del 2026, i tassi di omicidio sono destinati a raggiungere nuovi minimi storici, e rapine, stupri, aggressioni aggravate e, in generale, crimini violenti sono in forte calo.
  • Nel maggio 2025, il presidente Trump ha firmato il TAKE IT DOWN Act, una nuova legge storica e bipartisan, promossa dalla First Lady Melania Trump, incentrata sulla protezione dei bambini e delle famiglie dall’estorsione e dallo sfruttamento online attraverso la diffusione non consensuale di immagini intime e abusi tramite deepfake.
    • Nell’aprile del 2026, la prima persona è stata condannata ai sensi del TAKE IT DOWN Act.
  • Nel giugno 2025, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo volto a rafforzare la sicurezza informatica del Paese, concentrandosi sulle protezioni critiche contro le minacce informatiche straniere e sul miglioramento delle pratiche di sicurezza tecnologica.
  • Nel settembre 2025, l’amministrazione Trump ha emesso un avviso per aiutare gli istituti finanziari a individuare e contrastare le estorsioni sessuali a scopo di lucro.
  • Nel marzo 2026, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per contrastare la criminalità informatica, le frodi e le truffe ai danni di famiglie, imprese e infrastrutture critiche americane.
  • Nel giugno 2026, il presidente Trump ha firmato un NSPM (National Security Policy Plan) volto a rafforzare la sicurezza informatica dei sistemi di sicurezza nazionale (NSS) americani e a modernizzare la governance degli NSS per affrontare le sfide informatiche del 2026 e degli anni successivi.

(AGENPARL)
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