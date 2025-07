Ucraina: il sostegno della BERD Raggiunge i 7,6 Miliardi di Euro – nuovi finanziamenti annunciati alla conferenza per la ripresa a Roma

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Il sostegno della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERD) all’Ucraina ha raggiunto quota 7,6 miliardi di euro dall’inizio della guerra, segnando un nuovo traguardo nell’impegno per la ripresa economica e infrastrutturale del Paese. Alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina (URC), svoltasi il 10 e 11 luglio a Roma, la BERD ha annunciato nuovi accordi di finanziamento, politiche di sviluppo e partenariati strategici.

In qualità di principale investitore istituzionale in Ucraina, la BERD ha ribadito l’obiettivo di continuare a investire tra 1,5 e 2 miliardi di euro all’anno, impegnandosi in tutti e quattro i pilastri tematici dell’URC: adesione all’UE, rilancio del settore privato, ripresa territoriale e capitale umano.

Tra gli accordi chiave:

540 milioni di euro dell’UE saranno canalizzati tramite la BERD per sostenere le PMI e i progetti di energia rinnovabile.

saranno canalizzati tramite la BERD per sostenere le PMI e i progetti di energia rinnovabile. Il nuovo fondo “Ukraine FIRST” semplificherà il finanziamento e l’implementazione di grandi progetti infrastrutturali.

semplificherà il finanziamento e l’implementazione di grandi progetti infrastrutturali. La Ukrnafta riceverà 160 milioni di euro per realizzare impianti di energia distribuita.

riceverà per realizzare impianti di energia distribuita. Due linee di credito da 185 e 89,2 milioni di euro con Privatbank e Ukrgasbank sbloccheranno 900 milioni di euro in prestiti per famiglie e imprese.

con Privatbank e Ukrgasbank sbloccheranno in prestiti per famiglie e imprese. 100 milioni di euro al gruppo agroalimentare MHP , 50 milioni a Nova Post e 25 milioni di dollari al retailer Varus .

al gruppo agroalimentare , a e al retailer . Un investimento di 6,5 milioni di euro nel fondo di venture capital FlyerOne Ventures.

La BERD intende mobilitare fino a 2 miliardi di euro in energie rinnovabili tramite un nuovo meccanismo di mitigazione del rischio, a sostegno di 1,5 GW di nuova capacità green.

Altri impegni riguardano lo sviluppo urbano:

25 milioni di euro a Dnipro per l’efficienza energetica e una clinica per veterani (Superhumans).

a Dnipro per l’efficienza energetica e una clinica per veterani (Superhumans). 10 milioni ciascuno a Leopoli e Kharkiv per depurazione e servizi essenziali.

ciascuno a e per depurazione e servizi essenziali. 150 milioni di euro in prefinanziamento a Kiev per la nuova metropolitana.

in prefinanziamento a Kiev per la nuova metropolitana. Nuovi filobus in Ternopil e Mykolaiv, supportati da UE, Italia, USA, Canada e Spagna.

Per il capitale umano, è stata lanciata la Carta per la Resilienza del Capitale Umano per sostenere lavoratori rimpatriati e veterani, siglata dalla BERD e dai principali datori di lavoro ucraini.

Questa nuova ondata di investimenti sottolinea la determinazione della BERD e dell’Europa a sostenere l’Ucraina non solo nella resilienza immediata, ma nella ricostruzione sostenibile e a lungo termine.