Difesa, Putin apre all’India: “Pronti a fornire i caccia Su-57”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - La Russia punta a rafforzare ulteriormente la partnership strategica con l’India nel settore della difesa. Durante la sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), il presidente Vladimir Putin ha confermato la disponibilità di Mosca a fornire a Nuova Delhi i caccia di quinta generazione Su-57.
Il Su-57: tecnologia e capacità
Putin ha definito il Su-57 “l’aereo più avanzato ed efficace attualmente in circolazione”. Oltre alle doti di manovrabilità e tecnologia stealth, il presidente russo ha sottolineato le peculiarità del velivolo, tra cui una versione biposto capace di operare come vero e proprio posto di comando in volo.
“Abbiamo lavorato intensamente – ha spiegato Putin – ricordando come, in passato, fosse stata proposta una collaborazione paritetica per lo sviluppo del velivolo, iniziativa che non si era poi concretizzata”.
Non solo cieli: il dossier navale
La cooperazione non si limita all’aviazione. Mosca e Nuova Delhi sono impegnate in una collaborazione “molto intensa” anche per quanto riguarda l’hardware navale, con focus specifico su:
- Sottomarini di ultima generazione.
- Navi di superficie, in un’ottica di potenziamento della capacità di proiezione marittima dell’India.
La valenza geopolitica
L’apertura sui Su-57 segna un punto di svolta nelle relazioni tra i due paesi. L’India, che storicamente ha fatto dell’equipaggiamento russo la spina dorsale delle proprie forze armate, sembra intenzionata a consolidare questo legame, nonostante le pressioni globali per una diversificazione dei fornitori. Per Mosca, questa offerta rappresenta la volontà di mantenere una posizione di primato tecnologico nei mercati asiatici, proponendo soluzioni che non sono solo semplici forniture, ma parte di un ecosistema di difesa integrato.
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