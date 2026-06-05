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Arte e cultura

La tempesta silenziosa. Biblioteca Elsa Morante. Tutta una città, un unico libro, la stessa passione. Mercoledì 17 giugno 2026 ore 20.47 

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - La tempesta silenziosa. Biblioteca Elsa Morante. Tutta una città, un unico libro, la stessa passione. Mercoledì 17 giugno 2026 ore 20.47 

Tutta una città, un unico libro, la stessa passione

Mercoledì 17 giugno 2026 ore 20.47 

Biblioteche di Roma partecipa a La tempesta silenziosa, il progetto di  Alessandro Baricco per leggere insieme in una Roma inedita.

Otto le biblioteche del sistema in cui lettrici e lettori si ritroveranno al tramonto per leggere Le notti bianche di Dostoevskij (distribuito a chi partecipa in tutti i presidi diffusi in ogni Municipio)

, un’esperienza corale e diffusa promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, chiama a raccolta migliaia di persone per un’esperienza collettiva senza precedenti. Un’iniziativa gratuita che la Capitale accoglie e, insieme, fa accadere: un gesto semplice e potente che unisce le persone per leggere lo stesso libro, nello stesso momento, nella corrente di un’unica musica.Il format prevede che i/le partecipanti si ritrovino in un unico spazio, l’eccezionalità dell’appuntamento nella Capitale risiede nel fatto che è coinvolta tutta la città, i suoi quartieri e i luoghi culturali.L’evento si propagherà da sei location principali: lo Stadio Palatino, l’Ara Pacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio (tutti con accesso gratuito previa prenotazione dal 3 giugno).

L’appuntamento è fissato al tramonto: alle ore  20.47, allo Stadio Palatino. Sarà lo stesso Alessandro Baricco a dare il via alla serata leggendo le prime pagine del romanzo.

La  scenofonia, che accompagnerà la lettura, sarà trasmessa live in tutte le altre location, tra cui la nostra biblioteca, per guidare la comunità di lettrici e lettori dentro l’esperienza stessa. Dopo un’ora e mezza circa, Isabella Ragonese concluderà la lettura ma non la serata.

Per informazioni e prenotazioni per partecipare all’evento presso la sede sostitutiva della Biblioteca Elsa Morante nel Porto Turistico di Roma scrivere a:  ill.elsamorante@bibliotechediroma.it
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/la-tempesta-silenziosa/39169

(AGENPARL)
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