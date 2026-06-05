Ventasso e Vetto premiano il merito: consegnate 13 borse di studio “Alfeo Fiorini” e “Giuliano Branchetti”

Si è svolta presso la palestra comunale di Busana la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate ad Alfeo Fiorini e Giuliano Branchetti, assegnate agli studenti dei plessi scolastici di Ventasso e Vetto dell’Istituto Comprensivo “Ludovico Ariosto” che si sono distinti per impegno e risultati nell’anno scolastico 2025-2026.

Sono state complessivamente 13 le borse di studio conferite nel corso della cerimonia, che ha rappresentato un momento significativo di riconoscimento del merito scolastico e di valorizzazione del percorso formativo dei giovani del territorio.

L’iniziativa, nata nel 2021 grazie alla collaborazione tra la Croce Verde Alto Appennino, l’Istituto Comprensivo “Ludovico Ariosto” di Ventasso e Vetto e le Amministrazioni comunali di Ventasso e Vetto, è diventata negli anni un appuntamento atteso e consolidato per le comunità locali. Dal 2025 il progetto si è ulteriormente rafforzato grazie alla partecipazione dell’Associazione Amici di Pango, che ha contribuito ad ampliare il sostegno alle nuove generazioni.

«Queste borse di studio rappresentano un segnale concreto di attenzione verso i nostri giovani e verso il mondo della scuola. – ha dichiarato il Sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. – Premiare il merito significa riconoscere il valore dell’impegno quotidiano degli studenti, sostenere le loro aspirazioni e trasmettere un messaggio positivo a tutta la comunità. Investire nella formazione significa investire nel futuro del nostro territorio».

Il Sindaco ha, inoltre, evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e associazionismo, sottolineando come la sinergia tra enti locali, mondo scolastico e volontariato rappresenti un modello virtuoso capace di creare opportunità concrete per ragazze e ragazzi dell’Appennino.

«In un territorio come il nostro, la scuola rappresenta un presidio fondamentale di crescita culturale, sociale e civile. Per questo è essenziale continuare a costruire collaborazioni e percorsi condivisi che permettano ai giovani di sentirsi sostenuti nel proprio cammino di formazione e crescita personale».

Nel corso della cerimonia sono stati rivolti ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Vetto per la costante collaborazione che caratterizza il progetto fin dalla sua nascita, alla Dirigente scolastica Dr.ssa Katiuscia Giorgini, ai docenti e al personale scolastico, alla Croce Verde Alto Appennino, all’Associazione Amici di Pango e a tutte le realtà che contribuiscono ogni anno alla riuscita dell’iniziativa.

Le borse di studio “Alfeo Fiorini” e “Giuliano Branchetti” rappresentano oggi un importante strumento di valorizzazione del merito e dell’impegno scolastico, confermando la volontà delle comunità di Ventasso e Vetto di investire sui giovani, promuovendo i valori dell’istruzione, della responsabilità e della partecipazione attiva alla vita del territorio.