Close Menu
Trending
sabato 6 Giugno 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Difesa, Trump scarta l’accordo Tomahawk con la Germania: “Rifocalizzazione” strategica e crisi di scorte

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read
A Tactical Tomahawk, the next generation of Tomahawk Cruise Missile
A Tactical Tomahawk, the next generation of Tomahawk Cruise Missile

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - Cambio di rotta radicale per la postura militare statunitense nel continente europeo. Secondo quanto riportato, l’amministrazione statunitense avrebbe deciso di annullare il piano per lo schieramento di missili da crociera Tomahawk in Germania. La decisione segna un punto di rottura nelle relazioni transatlantiche, inserendosi in un più ampio quadro di riduzione della presenza NATO guidata dagli USA.

Crisi degli arsenali e nuovi equilibri

Alla base del dietrofront non vi sarebbe solo il timore di ritorsioni da parte di Mosca, ma un problema strutturale: la drastica carenza di munizionamento. L’intensità del conflitto contro l’Iran – durato dal 28 febbraio all’8 aprile – ha prosciugato le scorte di sistemi critici, tra cui missili Tomahawk e intercettori Patriot.

Le analisi del CSIS (Center for Strategic and International Studies) confermano che il ripristino dei livelli pre-bellici richiederà anni. Per i soli missili Tomahawk, la produzione e la consegna ai livelli necessari non sono previste prima del 2030-2031, lasciando di fatto il Pentagono con capacità operative limitate.

Il richiamo del Pentagono: “Europa, tocca a voi”

Il Generale Alexus Grynkewich, comandante supremo NATO, ha chiarito che il processo di “rifocalizzazione” delle forze statunitensi altrove è intenzionale. Il messaggio per gli alleati europei è esplicito: l’Europa deve assumersi ora la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale.

Il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, che già il mese scorso aveva espresso scetticismo sulla consegna dei sistemi, ha ribadito la difficoltà del momento. Anche il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha confermato che, nonostante le richieste formali inoltrate mesi fa, da Washington non giungono risposte concrete.

La decisione si accompagna al ritiro di 5.000 unità militari dalla Germania, riportando i livelli di truppe statunitensi nel Paese a quelli precedenti al conflitto in Ucraina. Per gli osservatori, questa mossa sancisce l’inizio di una nuova era in cui la protezione dell’ombrello americano non è più una garanzia scontata.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl