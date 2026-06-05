Rezaei accusa: “Trump ha portato i negoziati a un punto morto”

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - La posizione di Teheran resta ancorata a una condizione ritenuta imprescindibile per proseguire qualsiasi trattativa: lo sblocco dei miliardi di dollari in beni iraniani congelati. Per il consigliere Rezaei, questo atto rappresenterebbe non solo una necessità economica, ma un fondamentale “segno di costruzione della fiducia” necessario per testare la volontà americana di una reale de-escalation.
La minaccia di un’espansione del conflitto
Il messaggio di Teheran non si limita alla diplomazia, ma contiene avvertimenti precisi sulle conseguenze di un perdurante stallo. L’Iran ha prospettato una possibile “nuova dimensione” della guerra, che includerebbe:
- Attacchi diretti alle basi statunitensi nella regione.
- Un’espansione geografica del conflitto verso l’Oceano Indiano, il Mediterraneo e lo Stretto di Bab al-Mandab, snodo cruciale per il commercio marittimo globale.
Il contesto: una tregua fragile
Nonostante le dichiarazioni del Presidente Trump, che ha descritto la situazione come sotto controllo, la realtà sul campo rimane frammentata. La tregua, sebbene formalmente esistente tra USA e Iran, è costantemente insidiata dal perdurare delle ostilità tra Israele e Hezbollah, che Teheran considera strettamente legate al raggiungimento di una pace duratura.
Mentre il Leader Supremo, Mojtaba Khamenei, continua a gestire la leadership in una condizione di sicurezza protetta, la prospettiva di un incontro diretto con la Casa Bianca viene seccamente esclusa da Rezaei, che ritiene le attuali condizioni negoziali del tutto insufficienti.
https://www.cbsnews.com/live-updates/iran-us-war-israel-hezbollah-fighting-ceasefire-efforts/