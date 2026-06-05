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Agroalimentare

FRODE SU OLIO, CONGEDO (FDI): “OPERAZIONE IMPORTANTE A TUTELA DELLE NOSTRE ECCELLENZE E DEI PRODUTTORI ONESTI”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - “Il settore olivicolo rappresenta una delle eccellenze più autentiche del Salento e della Puglia. Per questo l’operazione condotta dalla Procura di Lecce, dall’ICQRF e dalla Guardia di Finanza assume un valore particolarmente importante nella difesa della qualità e della legalità. L’indagine che ha portato alla scoperta di un traffico internazionale di olio di scarsa qualità commercializzato fraudolentemente come prodotto di origine europea dimostra quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione contro chi danneggia il mercato, inganna i consumatori e penalizza i produttori che operano nel rispetto delle regole. A tutti gli uomini e le donne impegnati in questa attività di controllo e contrasto va il mio plauso per un risultato che tutela il lavoro delle imprese sane e l’immagine delle nostre produzioni. Il Governo Meloni e il Ministro Francesco Lollobrigida stanno portando avanti un’azione concreta per difendere il Made in Italy agroalimentare, rafforzando gli strumenti di controllo e valorizzando le filiere di qualità. La tutela delle nostre eccellenze passa anche da operazioni come questa, che colpiscono le frodi e restituiscono fiducia ai consumatori e agli operatori onesti.”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo.

(AGENPARL)
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