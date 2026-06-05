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Politica Interna

Sanità, Pellegrino (FdI): Case di Comunità investimento concreto

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2026 - “Esprimo il mio apprezzamento per l’inaugurazione delle nuove Case di Comunità di Acilia e Ostia, avvenuta oggi alla presenza del Presidente della Regione Lazio. Si tratta di un importante passo avanti nel rafforzamento della sanità territoriale e di prossimità, un modello che punta a rendere i servizi più accessibili, vicini alle famiglie e capaci di rispondere in modo tempestivo ai bisogni di salute dei cittadini. L’apertura di queste strutture rappresenta un investimento concreto sul benessere della comunità del X Municipio e dell’intero litorale romano, contribuendo a migliorare la presa in carico dei pazienti, la prevenzione e l’integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociosanitari. Acilia e Ostia meritano presidi moderni ed efficienti: per questo accogliamo con favore un intervento che rafforza la rete assistenziale del territorio e offre nuove opportunità di cura e assistenza ai cittadini”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino.

(AGENPARL)
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