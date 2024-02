Iniziano le elezioni presidenziali in Indonesia

(AGENPARL) - ROMA, 14 Febbraio 2024 - Gli elettori indonesiani hanno iniziato oggi a votare per le elezioni presidenziali, legislative e locali in circa 800.000 seggi elettorali, che hanno aperto loro le porte alle sette del mattino.

Oggi, circa 205 milioni di elettori in Indonesia si recano alle urne per scegliere il successore dell’attuale presidente indonesiano Joko Widodo, eletto per la prima volta nel 2014, e non ha diritto a ricandidarsi dopo due mandati.

A competere alle elezioni presidenziali sono: l’attuale ministro della Difesa Prabowo Subianto (72 anni), l’ex governatore di Giakarta Anies Baswedan (54 anni) e l’ex governatore dello stato di Giava Centrale Gengar Pranowo (55 anni).

I risultati ufficiali dovrebbero essere pubblicati entro il prossimo marzo.