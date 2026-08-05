Campi Flegrei, informativa Musumeci Domani diretta webtv con lis

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Domani, giovedì 6 agosto, al termine delle votazioni in Assemblea, nell’Aula di Montecitorio, informativa del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sui recenti eventi sismici che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei e sullo stato di attuazione degli interventi per la popolazione.
L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche nella traduzione della lingua dei segni.
(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - Domani, giovedì 6 agosto, al termine delle votazioni in Assemblea, nell’Aula di Montecitorio, informativa del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, sui recenti eventi sismici che hanno colpito l’area dei Campi Flegrei e sullo stato di attuazione degli interventi per la popolazione.