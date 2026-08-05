(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Quelli che Galeazzo Bignami ha ricordato in aula sono fatti che smascherano l'ipocrisia di una sinistra che si scandalizza ogni qualvolta la realtà non corrisponde a quella che vorrebbe. La verità all'opposizione fa male e si vede nelle sue reazioni avvenute anche oggi in maniera scomposta, arricchite da urla, nella speranza di deviare l'attenzione. Non è colpa nostra l'atteggiamento che assunse Scalfaro. Capiamo che dia fastidio, ma non dobbiamo chiedere scusa a nessuno perché non siamo noi ad avere paura della verità e della storia, che qualcuno è abituato forse a mistificare".
Montaruli (FdI): sinistra ipocrita si scandalizza ogni volta che la realtà non corrisponde a quella che vorrebbe
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