Estremismo violento: Scarpa (Pd), governo affronti subito emergenza nichilista online che coinvolge minori

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Esistono reti transnazionali che reclutano minorenni attraverso Telegram, Discord e piattaforme di gioco per adescarli, manipolarli e istigarli alla violenza. Dalle aggressioni nei confronti di docenti avvenute a Trescore Balneario e in provincia di Trapani, alla tentata organizzazione di una strage scolastica a Pescara, fino all'ultimo caso del quindicenne italiano arrestato a Malta, potremmo essere di fronte a manifestazioni diverse di uno stesso fenomeno rispetto al quale è urgente una risposta istituzionale seria e consapevole".
Lo dichiara Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, annunciando il deposito di due interrogazioni parlamentari sul fenomeno dell'estremismo nichilista violento elaborate grazie al contributo di Serena Mazzini, social media analyst e docente alla NABA di teoria e metodo dei mass media, che da anni documenta e porta all'attenzione pubblica quanto accade negli spazi digitali.
"La prima interrogazione riguarda la necessità di prevenire e contrastare un fenomeno già monitorato a livello europeo: nel solo luglio scorso Europol ha segnalato circa 4.340 indirizzi riconducibili alla rete 'The Com'. In Italia manca ancora una definizione operativa che consenta un adeguato monitoraggio e una raccolta sistematica dei dati: episodi collegati tra loro rischiano così di essere affrontati in modo isolato. La seconda interrogazione riguarda il caso del quindicenne italiano detenuto a Malta in condizioni gravemente afflittive. Ho chiesto al Governo informazioni sulla sua situazione detentiva e sulle condizioni di salute fisica e psicologica, oltre alle iniziative che intende assumere per garantire il rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, che vieta trattamenti crudeli, inumani o degradanti nei confronti dei minori. Serve con urgenza una risposta forte e coordinata: una definizione operativa del fenomeno ai fini del monitoraggio e della prevenzione, un maggiore impegno delle piattaforme digitali nella moderazione dei contenuti e nella tutela dei minori, formazione per famiglie e personale scolastico per riconoscere i segnali di allarme e strumenti normativi che tengano conto della duplice condizione dei minori coinvolti, spesso autori di reati ma anche vittime di adescamento, coercizione ed estorsione online".
(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Esistono reti transnazionali che reclutano minorenni attraverso Telegram, Discord e piattaforme di gioco per adescarli, manipolarli e istigarli alla violenza. Dalle aggressioni nei confronti di docenti avvenute a Trescore Balneario e in provincia di Trapani, alla tentata organizzazione di una strage scolastica a Pescara, fino all'ultimo caso del quindicenne italiano arrestato a Malta, potremmo essere di fronte a manifestazioni diverse di uno stesso fenomeno rispetto al quale è urgente una risposta istituzionale seria e consapevole".