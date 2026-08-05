(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Le dichiarazioni di Galeazzo Bignami sono gravissime. È una menzogna clamorosa affermare che le amministrazioni comunali di Portici ed Ercolano siano sottoposte a ispezione. Si tratta di un'informazione falsa e gravemente offensiva nei confronti di due comunità e dei loro amministratori". Lo dichiara Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e segretario regionale del Pd Campania.
Portici-Ercolano: Piero De Luca (Pd), da Bignami menzogna clamorosa, smentisca e chiarisca il Viminale
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