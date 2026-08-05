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Politica Interna

Delmastro. Coppo (FdI): Pd e M5S si indignano oggi, ma nel 2022 tacevano. Solidarietà a Bignami

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Esprimo piena solidarietà al presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, per gli attacchi strumentali ricevuti oggi da AVS, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Colpisce l'indignazione di chi oggi grida allo scandalo perché è stato richiamato il Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Il 10 agosto 2022, infatti, Il Fatto Quotidiano, con un articolo firmato da Giuseppe Pipitone, scriveva che 'l'ex capo dello Stato ebbe un ruolo propulsivo nella decisione di sostituire l'ex capo del Dap Amato con una personalità di altro stampo che non aveva certo fama di essere uno strenuo difensore del carcere duro' e aggiungeva che 'l'ex ministro non rinnovò 334 provvedimenti di 41-bis a detenuti mafiosi per lanciare un preciso segnale'. Allora nessuno nel Pd e nel Movimento 5 Stelle si scandalizzò. Oggi, invece, gli stessi partiti attaccano Bignami per aver richiamato vicende che erano già state oggetto di un ampio dibattito pubblico. La differenza è che oggi governa Fratelli d'Italia. Il Governo Meloni, contrariamente a quanto volevano AVS PD e M5S, ha riaffermato una linea di assoluta fermezza contro la mafia, difendendo senza esitazioni il 41-bis e gli strumenti più efficaci di contrasto alla criminalità organizzata. Allora il sottosegretario alla Giustizia era Andrea Delmastro Delle Vedove. La coerenza non può valere solo quando fa comodo. AVS e Pd e Movimento 5 Stelle spieghino agli italiani perché ciò che nel 2022 era legittimo scrivere sulle pagine del Fatto Quotidiano oggi diventa intoccabile solo perché viene ricordato da un esponente di Fratelli d'Italia".

(AGENPARL)
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