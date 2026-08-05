(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2026 - "Ciò che la sinistra non ha mai sopportato, e ancora non accetta, è che qualcuno dia una lettura di fatti storici non autorizzata da loro stessi, per un senso di lesa maestà che li ha sempre caratterizzati considerandosi depositari dell'unica verità. Questo ha fatto il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami. Non ha fatto altro che citare fatti non graditi alla sinistra. E questo è bastato per scatenare urla, reazioni scomposte e anche qualche performance da avanspettacolo. Se ne facciano una ragione, non ci sono monopoli che resistano nel tempo, occorrono soltanto persone che cerchino verità".
Delmastro. Malaguti (FdI): sinistra se ne faccia ragione, non esistono monopoli e non sono depositari di verità
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