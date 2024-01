Confesercenti su saldi

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 “I saldi sono un’opportunità ma rischiano di impattare sempre meno”

afferma *Marco

Di Giacopo* coordinatore Assoterziario Confesercenti. “Soprattutto se

consideriamo un dato peculiare: nell’ultimo week-end di shopping natalizio

del 23 e 24 dicembre Confesercenti – Ipsos ha stimato una spesa complessiva

pari a 1,2 miliardi, la più alta degli ultimi cinque anni. D’altra parte,

anche la spinta propulsiva delle tredicesime potremmo considerarla

esaurita; nonostante l’aumento del 4%, la metà di esse è stata assorbita da

spese obbligate e risparmio”.

“Tuttavia, dai saldi ci aspettiamo comunque un innesto di risorse positivo

per il commercio – prosegue *Francesca Verdi* per Fismo Confesercenti -.

Bisogna infatti sempre considerare che anche in tempi di inflazione e

bollette alte, un certo volume di acquisti personali non è mai

comprimibile: abbiamo fiducia che i grossetani risponderanno in molti

all’appello dei saldi e sosterranno le loro botteghe” conclude Verdi.