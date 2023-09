Cs 3904 Importanti punti approvati dal Consiglio

(AGENPARL) – lun 25 settembre 2023 *La presidente del Consiglio Ficili: lavoro silenzioso e fattivo

dell’amministrazione e del massimo consesso cittadino*

*Il rendiconto delle proficue sedute consiliari del 14 e 19 settembre

scorsi *

La Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Angela Desirè Ficili,

informa che nelle ultime due sedute del Consiglio comunale tenutesi giorno

14 e 19 settembre 2023, sono stati approvati parecchi punti all’ordine del

giorno abbastanza importanti.

Nella seduta del 14 settembre è stato deliberato un regolamento che potrà

essere uno strumento valido per il contrasto all’evasione dei tributi

locali mettendo in sinergia diversi settori del Comune.

E’ stata altresì approvata l’adesione alla costituzione del gruppo di

azione locale della pesca del Sud Est Sicilia (G.A.L.Pesca), di cui fanno

parte altri Comuni della provincia di cui il fine è di intercettare

finanziamenti per lo sviluppo economico del territorio.

Nella seduta del Consiglio del 19 settembre sono stati deliberati diversi

provvedimenti di rilevante importanza.

– Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, con il contributo

dell’opposizione consiliare, che ha presentato tre emendamenti che sono

stati accettati e votati anche da parte della maggioranza consiliare.

Strumento di programmazione di tante opere pubbliche che possono essere

realizzate sia nell’anno in corso che nei prossimi anni. Programma che

contiene diversi progetti finanziati con fondi del PNRR.

– Piano delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari per il triennio

2023-2025. Provvedimento che serve a dismettere gli immobili che il Comune

non utilizza da tempo e quindi venderli e con il ricavato realizzare nuove

opere.

Infine si è passato alla trattazione di diverse mozioni indirizzo, che

nella normale dialettica e del confronto politico tra le parti, sono state

alcune approvate ed altre no.

Le sedute quindi sono state alquanto fruttuose e ribadiscono il silenzioso

lavoro dell’A.C. e dell’intero Consiglio.