Gli Stati Uniti puntano sul nucleare avanzato: fino a 2,15 miliardi di dollari per il reattore X-energy in Texas

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - Gli Stati Uniti accelerano sul nucleare di nuova generazione e preparano uno dei più consistenti interventi pubblici finora destinati alla commercializzazione dei reattori avanzati. Il Dipartimento dell’Energia americano (DOE) si appresta infatti a mettere a disposizione di X-energy un ulteriore miliardo di dollari per il progetto sviluppato insieme a Dow nel sito industriale di Seadrift, in Texas.
Con il nuovo stanziamento, il sostegno federale complessivamente disponibile per l’iniziativa dal 2021 potrebbe raggiungere 2,15 miliardi di dollari. Una cifra che mostra come Washington non consideri più i reattori avanzati esclusivamente come tecnologie sperimentali, ma come una possibile componente della futura infrastruttura energetica e industriale degli Stati Uniti.
Un altro miliardo per accelerare il progetto
Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato di X-energy, Clay Sell, il Dipartimento dell’Energia ha informato la società della prevista assegnazione di un ulteriore miliardo nell’ambito del programma federale dedicato alla dimostrazione dei reattori avanzati.
L’obiettivo è accelerare il passaggio dalla progettazione alla realizzazione concreta degli impianti, superando una delle principali difficoltà che da anni accompagna il cosiddetto nucleare avanzato: trasformare tecnologie promettenti e prototipi in centrali autorizzate, costruite e operative su scala commerciale.
Il finanziamento non equivale, tuttavia, a un assegno interamente a carico dei contribuenti. Come per il precedente sostegno federale, è previsto un meccanismo di condivisione dei costi al 50%, che richiede ai partner privati di affiancare ai fondi pubblici investimenti propri.
Di conseguenza, la dimensione economica complessiva potenzialmente mobilitata dal programma potrebbe essere considerevolmente superiore ai soli 2,15 miliardi messi a disposizione dal governo federale.
Sell ha inoltre spiegato che la sovvenzione del DOE rappresenta attualmente la principale fonte di entrate per X-energy, elemento che evidenzia quanto il sostegno pubblico sia determinante durante questa fase dello sviluppo tecnologico.
Il progetto di Seadrift
Il cuore dell’iniziativa è il grande complesso industriale di Dow a Seadrift, in Texas, dedicato alla produzione petrolchimica e di materie plastiche.
Qui X-energy e Dow intendono installare reattori nucleari avanzati destinati non soltanto alla produzione di elettricità, ma anche a quella di vapore industriale.
È proprio questo elemento a rendere particolarmente significativo il progetto. Gran parte del dibattito sul nucleare riguarda infatti la produzione elettrica, mentre numerose industrie energivore hanno bisogno anche di grandi quantità di calore e vapore per alimentare i processi produttivi.
L’obiettivo di Seadrift è utilizzare l’energia nucleare per sostituire parte delle attuali infrastrutture energetiche e di generazione del vapore del complesso.
Secondo Sell, se il programma verrà completato secondo i piani, quello texano dovrebbe diventare il primo impianto nucleare avanzato su scala industriale del Nord America progettato specificamente per servire un grande sito produttivo.
La tecnologia Xe-100
Il progetto ruota attorno allo Xe-100, il reattore modulare avanzato sviluppato da X-energy.
Si tratta di un reattore ad alta temperatura raffreddato a gas, concepito secondo una struttura modulare. L’approccio punta a rendere gli impianti nucleari maggiormente adattabili alle necessità dei clienti industriali rispetto alle grandi centrali nucleari tradizionali.
Per industrie chimiche, siderurgiche, petrolchimiche e altri comparti ad alta intensità energetica, la possibilità di produrre contemporaneamente elettricità e calore industriale rappresenta una delle applicazioni considerate più promettenti dei reattori avanzati.
Se il modello funzionasse, Seadrift potrebbe quindi diventare non soltanto un impianto energetico, ma un banco di prova per una nuova modalità di integrazione tra nucleare e industria pesante.
L’ostacolo decisivo delle autorizzazioni
Prima di arrivare alla costruzione, X-energy e Dow devono però superare il complesso processo regolatorio statunitense.
Le due società hanno già presentato alla Nuclear Regulatory Commission (NRC) la domanda per ottenere l’autorizzazione necessaria alla costruzione dell’impianto.
L’obiettivo dichiarato è arrivare all’entrata in funzione all’inizio degli anni Trenta.
La tempistica sarà cruciale. Una delle grandi questioni aperte per l’intero settore degli small modular reactor e dei reattori avanzati riguarda infatti la capacità di rispettare contemporaneamente tempi, costi e requisiti regolatori.
La tecnologia deve dimostrarsi non soltanto tecnicamente funzionante, ma anche economicamente competitiva e concretamente costruibile.
Washington vuole trasformare i prototipi in infrastrutture
La portata del sostegno federale segnala un cambiamento nella strategia energetica americana. Con una disponibilità pubblica potenziale fino a 2,15 miliardi di dollari per un singolo progetto, Washington sta assumendo una parte rilevante del rischio finanziario necessario per portare sul mercato una tecnologia nucleare ancora giovane.
L’obiettivo è superare quella che viene spesso definita la “valle della morte” delle nuove tecnologie: la fase compresa tra un prototipo tecnicamente promettente e una soluzione sufficientemente matura da attirare capitali privati e diventare commercialmente replicabile.
Nel nucleare il problema è particolarmente pronunciato. Gli elevati costi iniziali, i lunghi procedimenti autorizzativi e il rischio di ritardi possono scoraggiare gli investitori anche quando una tecnologia appare promettente.
Il modello scelto dal governo americano punta quindi a dividere il rischio tra Stato e industria.
Un test da miliardi di dollari
Il progetto texano assume così un’importanza che supera X-energy e Dow.
Se Seadrift riuscisse a ottenere le autorizzazioni, essere costruito nei tempi previsti ed entrare regolarmente in funzione, potrebbe diventare un modello per l’impiego dei reattori modulari avanzati nei grandi stabilimenti industriali americani.
Un risultato positivo potrebbe inoltre facilitare la costruzione di impianti successivi, creando esperienza industriale, una catena di approvvigionamento specializzata e maggiore fiducia da parte degli investitori.
Un eventuale forte aumento dei costi o ritardi prolungati, al contrario, riaprirebbero il dibattito sulla capacità del nucleare avanzato di mantenere le promesse economiche formulate dai suoi sostenitori.
È per questo che Seadrift rappresenta contemporaneamente un progetto energetico, industriale e finanziario. Washington sta mettendo sul tavolo miliardi di dollari per verificare se una nuova generazione di reattori possa uscire definitivamente dalla fase dimostrativa ed entrare nel sistema produttivo americano.
La posta in gioco non riguarda soltanto la costruzione di alcuni reattori in Texas. Riguarda la possibilità che il nucleare avanzato diventi una tecnologia replicabile per fornire energia continua e calore alle industrie energivore, trasformandosi in uno degli strumenti della futura strategia energetica degli Stati Uniti.