Istruzione, la Regione finanzia con 12 milioni i voucher per master universitari. Schifani e Turano: «Sostenere il merito è priorità del governo»

«Una delle priorità del mio governo – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – è valorizzare il merito e dare ai nostri giovani l'opportunità di ottenere una formazione specialistica e di alto livello, come quella che un master può offrire. Per questo scopo abbiamo individuato risorse idonee a sostenere chi, pur meritevole, avrebbe difficoltà a sostenere i costi di questa alta formazione. Il nostro auspicio è che questi giovani, una volta conseguito il titolo, non solo trovino un'occupazione altamente qualificata, ma possano tornare a lavorare nella nostra isola, anche grazie alle misure che abbiamo attivato, come il South Working».

«Dopo il prestito d'onore per gli universitari – afferma l'assessore Turano – con il presidente Schifani abbiamo voluto continuare a investire nell'alta formazione, mettendo a disposizione dei siciliani un pacchetto di interventi che premiano il merito e danno ai nostri laureati la possibilità di continuare a studiare e crescere. Frequentare un master ha dei costi e non tutti hanno la possibilità di sostenerli. Con la scelta di finanziare i voucher individuali per i master di primo e secondo livello, il governo regionale ha fatto una scelta di campo che guarda al futuro, perché promuovere l'apprendimento permanente significa anticipare i cambiamenti del mondo del lavoro, sostenendo anche la riqualificazione delle competenze. Alla misura abbiamo destinato complessivamente 12 milioni di euro in tre anni».

L'importo del voucher varia a seconda del master prescelto: per i master di primo livello è previsto un contributo di 7 mila euro; per quelli di secondo livello di durata annuale, erogati in Italia e all'estero, di 20 mila euro; per quelli sempre di secondo livello erogati in Italia e all'estero di durata pari o superiore a 18 mesi, invece, di 30 mila euro.

Possono richiedere il voucher i soggetti residenti in Sicilia da almeno 12 mesi, in possesso di laurea triennale, laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale, diploma accademico Afam di primo o di secondo livello o di un titolo accademico conseguito all'estero, purché idoneo all'accesso al master e riconosciuto equivalente ai sensi della normativa vigente. La durata minima dei percorsi è pari ad un anno accademico e deve prevedere obbligatoriamente il riconoscimento di almeno 60 Cfu (Crediti formativi universitari) o 60 Cfa (Crediti formativi accademici).

Ciascun beneficiario potrà ottenere un solo voucher, che non è cumulabile con altri contributi pubblici o privati, a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione. È possibile presentare una sola domanda di finanziamento, riferita esclusivamente a un unico percorso formativo. Le richieste di contributo potranno essere presentate tramite piattaforma in tre diverse finestre temporali. La prima finestra sarà attiva a partire dalle ore 10 del 19 ottobre fino alle ore 18 del 18 novembre 2026; le altre due nel 2027 e nel 2028.

L'avviso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Siciliana a [ | questo link ] .

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