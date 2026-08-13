[Comune Palermo] Acque di Mondello, dichiarazione consigliere comunale Bonanno

«Di fronte a un dato che, se confermato, sarebbe così grave, la domanda è

molto semplice: che cosa è stato fatto il 30 luglio, quando il referto è

arrivato? Perché un video può accendere i riflettori, ma davanti a una

possibile criticità sanitaria servono soprattutto atti, comunicazioni

ufficiali e verifiche immediate».

Lo dichiara Domenico Bonanno, capogruppo di Generazione Azzurra al Comune

di Palermo, intervenendo sulla vicenda delle analisi delle acque di

Mondello diffuse dal deputato regionale Ismaele La Vardera.

«Da un'attenta visione del video dell'onorevole La Vardera emerge che il

campione sarebbe stato prelevato, seppur con metodi rudimentali, il 28

luglio, consegnato a un laboratorio privato e che il 30 luglio sarebbe

arrivato un risultato con un valore di Escherichia coli superiore a 1.000.

Un dato allarmante che, se confermato da un campionamento ufficiale,

rappresenterebbe un gravissimo allarme per la salute dei cittadini e per la

tutela dell'ambiente».

«Ed è proprio qui – continua Bonanno – che nasce la mia domanda: quel

referto è stato trasmesso al Comune o ad altre autorità competenti? E

Quando? È stata presentata una segnalazione per chiedere un campionamento

ufficiale urgente?».

Bonanno, appresa la notizia, ha presentato questa mattina una richiesta

formale di accesso agli atti al Comune di Palermo per acquisire i dati dei

campionamenti dell'ASP e verificare l'eventuale presenza di segnalazioni

ricevute dagli uffici.

«Ho esercitato le mie prerogative di consigliere comunale presentando un

atto ispettivo. Ho anche contattato l'assessore all'Igiene e alla Sanità

Fabrizio Ferrandelli, che ringrazio per la disponibilità e per avermi

trasmesso i report dell'ASP relativi ai campionamenti del 15 giugno, 13

luglio e 10 agosto. E da queste analisi non risultano superamenti dei

valori limite».

«Questo non significa che l'analisi privata sia sbagliata – precisa Bonanno

– ma neppure che possa essere automaticamente considerata equivalente a

un'analisi ufficiale. Piuttosto, davanti a due elementi apparentemente

diversi è ancora più importante capire se il dato privato sia stato

sottoposto tempestivamente alle autorità per essere verificato».

C'è poi un secondo elemento sul quale Bonanno chiede chiarezza: «Ho chiesto

agli uffici del Sindaco se il Comune avesse ricevuto comunicazioni relative

a quel risultato o qualsiasi altra segnalazione. La risposta è stata

inequivocabile: non risulta pervenuta alcuna comunicazione sul tema».

«E allora – prosegue il consigliere – voglio anche io fare luce sulla

vicenda, esattamente come l'onorevole La Vardera. Ma per farlo non bastano

i video, servono documenti».

«Ritengo sia un diritto dei cittadini sapere e avere prova che chi li

rappresenta, di fronte a una segnalazione così importante, dia seguito alle

proprie parole con atti ufficiali e documentabili, esercitando le

prerogative che la legge gli riconosce e dimostrando che alle parole si

accompagnino sempre i fatti. Io da consigliere comunale l'ho fatto».

Poi la domanda diretta al deputato regionale:

«Onorevole La Vardera, ci mostri il referto e soprattutto a chi lo ha

trasmesso e quando. Ci dica quali autorità sono state informate e quali

verifiche sono state richieste».

«E naturalmente – aggiunge Bonanno – attendiamo di conoscere anche le

eventuali risposte ricevute. Perché se il referto è arrivato il 30 luglio e

nessuno ha risposto per tempo, considerata l'urgenza e la gravità di quel

dato, occorre capire cosa sia stato fatto, o non fatto, e da chi, per

verificare eventuali responsabilità. E nel caso in cui nessuna risposta

fosse arrivata, perché attendere il 12 agosto, a quasi due settimane dalla

ricezione di quel dato, per rendere nota la notizia?»

Se è stata chiesta una verifica o se c'è stata una segnalazione alle

autorità, la si mostri. Se sono arrivate risposte, si mostrino anche

quelle. Se nessuno ha risposto lo si dica pure: i cittadini ne hanno pieno

diritto».

«Su una questione che riguarda la salute dei cittadini e uno dei litorali

più frequentati della Sicilia – conclude Bonanno – non bastano i video:

servono carte, documenti e referti ufficiali. Io le mie le ho messe a

disposizione dei cittadini».