Forte di Bard – Glaciers: enquete sur une disparition. Film e dibattito al Forte

Glaciers, enquête sur une disparition: martedì 25 agosto al Forte di Bard il film dedicato alla crisi dei ghiacciai. Incontro col regista e dibattito sul cambiamento climatico

In un’estate in cui l’impatto del surriscaldamento globale è sempre più evidente, il Forte di Bard rinnova il proprio impegno sulle tematiche ambientali. Martedì 25 agosto 2026, alle ore 20.30, nella sala Archi Candidi, è in programma una serata di divulgazione e approfondimento promossa in collaborazione con Fondazione Montagna sicura e Arpa Valle d’Aosta che si aprirà con la proiezione del film documentario francese Glaciers, enquête sur une disparition (90 minuti, 2025), diretto da Pierre-Olivier François e Judith Rueff e prodotto da Gedeon Programmes con ARTE France.

Il titolo è emblematico di quanto sta avvenendo: in tutto il pianeta, i ghiacciai si stanno fondendo a un ritmo allarmante, sconvolgendo gli equilibri naturali e umani. Attraverso un’inchiesta scientifica e umana condotta al fianco di ricercatori, decisori politici e cittadini impegnati, il film esplora le principali conseguenze di questa scomparsa annunciata: scarsità d’acqua per miliardi di persone, instabilità delle montagne, tensioni geopolitiche e alterazione del clima globale. Veri e propri regolatori termici della Terra, i ghiacciai svolgono un ruolo essenziale, la cui fusione accelera l’innalzamento dei livelli oceanici e turba gli ecosistemi. Dal ghiacciaio del Birch in Svizzera alle Ande, passando per l’Asia centrale, la Groenlandia e l’Antartide, questa immersione spettacolare – arricchita da mappe, animazioni 3D e immagini girate in condizioni estreme – mostra l’ampiezza della crisi dei ghiacci. Un film forte e necessario, che lancia un allarme sull’urgenza di agire per preservare questi giganti di ghiaccio e, attraverso di essi, il nostro futuro. Il documentario ha vinto nei giorni scorsi il Diable d’or nella categoria Natura e ambiente al Festival internazionale del film alpino di Diablerets (Svizzera).

La pellicola sarà introdotta da Pierre-Olivier François, autore e regista e da Fabrizio Troilo e Luca Mondardini di Fondazione Montagna sicura, che compaiono nel film. Seguirà un dibattito sul tema della fusione dei ghiacciai moderato da Ornella Badery, presidente del Forte di Bard, con gli interventi di Igor Rubbo, direttore generale di Arpa Valle d’Aosta, Jean Pierre Fosson, segretario generale di Fondazione Montagna sicura, Michele Freppaz, professore ordinario di Pedologia e nivologia all’Università di Torino e del regista.

L’ingresso è gratuito. Prenotazione obbligatoria compilando il form su fortedibard.it.