Com. stampa n. 486 (Teatri Sanseverino aprono rassegna Incontri con l’Autore con la scrittrice marchigiana Giuilia Ciarapica) + foto

TEATRI DI SANSEVERINO, LA SCRITTRICE MARCHIGIANA GIULIA CIARAPICA APRE

RASSEGNA “INCONTRI CON L’AUTORE” RACCONTANDO UNA STORIA DI PROVINCIA

La scrittrice, blogger e giornalista marchigiana Giulia Ciarapica aprirà sabato 8

ottobre, alle ore 21 al teatro Italia, la rassegna “Incontri con l’autore” dei Teatri di

Sanseverino per la nuova stagione 2022/2023. L’incontro, ad ingresso gratuito, sarà

introdotto e moderato da Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei teatri

settempedani.

Con il suo ultimo romanzo, dal titolo “Chi dà luce rischia il buio” uscito di recente per

le edizioni Rizzoli, con una prosa limpida e nutrita della tradizione del Novecento,

Giulia Ciarapica porta il lettore tra i miti scintillanti del boom e le lotte operaie della

provincia marchigiana, per ricordare che ogni famiglia è un posto diverso, illuminato

e oscuro.

La protagonista della sua storia è Annetta, ragazza che si porta dentro tutto il passato

vissuto a Casette d’Ete, con i suoi fantasmi e i suoi lutti, e l’energia di un paese a cui

ciascun figlio resta legato in modo indelebile. Con lei anche Valentino, suo ex

fidanzato e oggi marito della sorella Giuliana. Entrambi sanno che ogni cosa sta

cambiando pur rimanendo immobile, e la Valens, la loro ditta di scarpe da neonato, ne

è la prova: arrivano gli anni Sessanta, i laboratori artigiani si trasformano in vere e

proprie fabbriche da cui entrano ed escono padroni e operai, ma l’obiettivo resta

sempre quello: ideare scarpe.

La famiglia Verdini cavalca il boom economico e le loro calzature sono richieste

all’estero, eppure la strada del successo si rivela insidiosa, tra scioperi e truffe da parte

di concorrenti sleali. A risentirne è anche la famiglia, quel luogo misterioso in cui si

mescolano le inquietudini dei figli e i grandi errori dei genitori: se Annetta combatte

contro la solitudine del non essere diventata madre, Giuliana cerca nella durezza della

maternità la soluzione agli enigmi interiori.

Classe 1989, una laurea specialistica con lode in Filologia moderna, Giulia Ciarapica

ha curato la rubrica “Food&Book” per Huffington Post Italia. Collabora con Il

Messaggero e Il Foglio, è ideatrice del progetto scolastico “Surfing on books”,

insegna ai ragazzi come si scrive una recensione e come si legge, e si analizza, un

libro.

Nel 2018 ha pubblicato il saggio “Book blogger. Scrivere di libri in Rete: come, dove,

perché” (Cesati Editore). Del 2019 è il suo romanzo d’esordio: “Una volta è

abbastanza”, edito sempre da Rizzoli.

Dopo la serata con la Ciarapica, gli “Incontri con l’autore” proseguiranno domenica

13 novembre con Fabio Bacà (scrittore per la casa editrice Adelphi, finalista al Premio

Strega 2022 e finalista al Premio Campiello 2022) che, insieme allo scrittore del

territorio Federico Piancatelli, racconterà una storia di viaggio e di vita.

L’appuntamento si terrà a palazzo dei Governatori sabato 26 novembre alle ore 17.

Nelle foto: la scrittrice Giulia Ciarapica e la copertina del suo ultimo romanzo

