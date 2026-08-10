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Emilia Romagna

Ventasso: vandalizzata la targa dedicata a Iva Zanicchi a Vaglie. Il sindaco: “Colpita l’identità del territorio”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2026 - A soli due giorni dall’inaugurazione, danneggiata la targa all’ingresso di Vaglie dedicata a Iva Zanicchi. Il Sindaco del Comune di Ventasso, Enrico Ferretti: «Un gesto grave che colpisce la memoria e l’identità della nostra comunità».

La targa è stata inaugurata venerdì 7 agosto nell’ambito del progetto di valorizzazione del legame tra Iva Zanicchi e l’Appennino reggiano. Un’iniziativa pensata proprio per rendere omaggio a una grande protagonista della musica italiana e ad una figura che ha contribuito a far conoscere l’Appennino anche oltre i suoi confini.

L’Amministrazione comunale condanna fermamente l’episodio. «Non è stata danneggiata semplicemente una targa – sottolinea il Sindaco Ferrettima un pezzo della memoria e dell’identità della nostra comunità. Questa targa racconta il legame tra Iva Zanicchi, Vaglie e il nostro Appennino».

«Ancora una volta – prosegue il Sindacodobbiamo registrare che proprio quando l’Amministrazione riesce ad ottenere risultati importanti per il territorio, c’è qualcuno che interviene per cercare di rovinarli o frenare quel percorso. Era già accaduto con il Palaghiaccio di Cerreto Laghi e oggi ci troviamo di fronte a un episodio che considero ancora più bieco e di basso profilo».

L’episodio arriva mentre l’Amministrazione è impegnata in una serie di iniziative per valorizzare le diverse frazioni di Ventasso.

«Stiamo lavorando per valorizzare ogni angolo del nostro Comune, recuperare luoghi, riaprire spazi, realizzare iniziative e raccontare le storie che rendono unico Ventasso. Crediamo che la valorizzazione del territorio sia una delle chiavi per il suo futuro. Non voglio fare processi alle intenzioni e saranno gli accertamenti a chiarire le responsabilità, ma è un gesto che colpisce un simbolo della comunità», aggiunge il Sindaco.

Il riferimento è anche al recente episodio di vandalismo che aveva interessato il Palaghiaccio di Cerreto Laghi. «Non sarà certo un atto vandalico a fermare il lavoro che stiamo facendo. Continueremo a valorizzare il territorio e la sua storia», conclude il Sindaco.

L’Amministrazione provvederà ora alla sistemazione della targa e agli eventuali accertamenti del caso.

(AGENPARL)
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