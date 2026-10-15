Consiglio europeo: i temi del confronto tra bilancio, energia e Cina

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2026 - A Bruxelles si apre il vertice del 15 e 16 ottobre con posizioni distanti sul bilancio 2028-2034. Svezia e Paesi Bassi chiedono di ridurre la spesa, l’Estonia contesta il nuovo prezzo del carbonio e i Paesi baltici difendono gli investimenti infrastrutturali. Sul tavolo anche la competitività industriale, i rapporti con Pechino e il sostegno all’Ucraina. Tajani rilancia la proposta italiana di un inviato europeo per i negoziati con Mosca
Il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre si apre a Bruxelles con un’agenda che riflette le principali tensioni economiche e geopolitiche dell’Unione, ma soprattutto con divergenze già evidenti tra i governi sulle risorse necessarie per affrontarle. Energia più accessibile, protezione dell’industria europea, rapporti commerciali con la Cina, sicurezza e sostegno all’Ucraina sono obiettivi sui quali esiste un ampio terreno di discussione. Più difficile appare individuare un’intesa su come finanziarli e su quali priorità debbano prevalere nel prossimo bilancio pluriennale.
Le prime dichiarazioni dei leader, raccolte questa mattina da POLITICO all’arrivo al vertice, mostrano quanto sia complesso il negoziato sul quadro finanziario 2028-2034. La proposta attualmente sul tavolo incontra l’opposizione di alcuni governi che chiedono di contenere i contributi nazionali, mentre altri temono che una riduzione delle risorse comprometta investimenti considerati strategici.
Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha respinto apertamente l’impostazione del bilancio, giudicandola troppo onerosa e sostenendo che comporterebbe un aumento del 60% del contributo netto della Svezia. Ha annunciato che non sosterrà le proposte attuali e ha escluso la possibilità di un accordo rapido, lasciando aperta l’incertezza anche sulla scadenza di fine anno.
Una posizione critica è arrivata anche dai Paesi Bassi. Il primo ministro Rob Jetten ha chiesto di ridimensionare e modernizzare il progetto, sostenendo che il prossimo bilancio debba concentrarsi maggiormente sulla competitività, sulla sicurezza e sulle prospettive economiche dell’Unione.
La contrapposizione non riguarda semplicemente la dimensione complessiva della spesa. Dietro le richieste di contenimento finanziario emerge una diversa interpretazione del ruolo che il bilancio europeo dovrà svolgere nei prossimi sette anni: da una parte la volontà di limitare gli oneri per gli Stati contributori netti, dall’altra l’esigenza di sostenere investimenti comuni in settori nei quali le risorse nazionali potrebbero rivelarsi insufficienti.
È il problema che il presidente del Consiglio europeo António Costa deve affrontare nel tentativo di avvicinare le posizioni dei governi. Il bilancio pluriennale non rappresenta soltanto una distribuzione di fondi, ma definisce concretamente le priorità politiche dell’Unione. Una maggiore attenzione alla difesa, alle infrastrutture strategiche o alla competitività industriale comporta necessariamente una discussione sulle risorse disponibili per le politiche tradizionali e sui contributi richiesti agli Stati membri.
Le difficoltà del negoziato diventano ancora più evidenti osservando le richieste dei Paesi baltici. Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha espresso preoccupazione per i tagli previsti al Connecting Europe Facility, lo strumento europeo che finanzia le infrastrutture di collegamento. La questione riguarda in particolare Rail Baltica, il progetto ferroviario destinato a collegare Estonia, Lettonia e Lituania al resto della rete europea.
L’infrastruttura possiede una duplice rilevanza. Sul piano economico favorisce l’integrazione dei mercati e dei trasporti; sul piano strategico può contribuire alla mobilità militare in una regione particolarmente esposta alle tensioni con la Russia. I governi baltici puntano a ottenere almeno dieci miliardi di euro di finanziamenti per il progetto. Per Vilnius, dunque, una riduzione delle risorse destinate ai collegamenti infrastrutturali rischierebbe di entrare in contraddizione con l’obiettivo europeo di rafforzare la sicurezza e la capacità di risposta alle crisi.
Energia e competitività, il difficile equilibrio europeo
Accanto al bilancio, il costo dell’energia costituisce uno dei principali temi della prima giornata. L’aumento dei prezzi continua a pesare sulle famiglie e sulle imprese, mentre diversi governi chiedono misure capaci di proteggere la competitività dell’industria europea rispetto ai concorrenti internazionali.
Il confronto coinvolge anche le politiche climatiche. Il primo ministro estone Kristen Michal ha chiesto di rinviare o abbandonare il nuovo sistema europeo di prezzo del carbonio applicato ai trasporti e al riscaldamento degli edifici, noto come ETS2, la cui piena entrata in vigore è prevista nel 2028.
Le preoccupazioni riguardano il possibile aumento dei costi sostenuti dai cittadini per il carburante e il riscaldamento domestico. Il problema politico consiste nel conciliare gli obiettivi di riduzione delle emissioni con la necessità di evitare ulteriori pressioni sul potere d’acquisto, in una fase già segnata dall’instabilità dei mercati energetici.
L’Unione si trova così davanti a un equilibrio complesso. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili resta un obiettivo strategico, anche per limitare l’esposizione alle crisi internazionali. Tuttavia, la transizione richiede investimenti, tempi di adattamento e strumenti di compensazione sociale. Senza questi elementi, il rischio è che il costo delle politiche climatiche alimenti nuove resistenze politiche e renda più difficile raggiungere gli stessi obiettivi ambientali.
La competitività industriale si intreccia inoltre con i rapporti commerciali con la Cina. I leader discuteranno delle pressioni esercitate sui produttori europei dalla concorrenza internazionale e della possibilità di rafforzare gli strumenti di difesa commerciale. È una questione che va oltre le singole controversie tariffarie: riguarda la capacità dell’Europa di preservare la propria base produttiva senza compromettere gli scambi dai quali dipendono numerose imprese.
L’obiettivo di una maggiore autonomia strategica, frequentemente richiamato dalle istituzioni europee, richiede infatti scelte coerenti in materia di energia, industria, infrastrutture e commercio. Ma queste scelte hanno costi differenti per i singoli Stati membri, le cui economie presentano livelli diversi di dipendenza dalle esportazioni, dalle importazioni energetiche e dalle catene di approvvigionamento internazionali.
Il confronto sulla Cina diventa quindi parte di una discussione più ampia sul modello economico europeo e sugli strumenti necessari per sostenerlo.
Ucraina, sicurezza e diplomazia
La guerra in Ucraina rappresenta un ulteriore elemento di pressione sulle decisioni europee. Il vertice dovrà affrontare la prosecuzione del sostegno a Kiev e le necessità di protezione delle infrastrutture critiche ucraine in vista dell’inverno, mentre restano aperte le questioni relative alla sicurezza del continente e ai rapporti con Mosca.
Il presidente lituano Nausėda ha richiamato l’attenzione sulla necessità che qualsiasi cessate il fuoco energetico sia effettivamente reciproco. Interrompere gli attacchi ucraini alle infrastrutture russe senza ottenere una corrispondente sospensione delle operazioni di Mosca, ha osservato, esporrebbe Kiev a un evidente squilibrio.
Le sue dichiarazioni si inseriscono nel dibattito seguito all’annuncio di una tregua energetica da parte del presidente americano Donald Trump. La questione riguarda non soltanto la possibilità di ridurre gli attacchi alle infrastrutture, ma anche le condizioni necessarie affinché un’intesa possa essere rispettata e verificata.
Sul piano diplomatico, il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha rilanciato la proposta di nominare un inviato speciale dell’Unione europea per favorire un negoziato tra Russia e Ucraina. Roma sostiene da tempo la necessità di individuare una figura capace di rappresentare una posizione europea nel confronto diplomatico.
Tajani ha sottolineato l’importanza di disporre di un interlocutore che possa negoziare, osservando che l’assenza di una rappresentanza riconoscibile rischierebbe di indebolire la politica estera dell’Unione. Interrogato sulla possibilità che António Costa possa assumere questo ruolo, lo ha definito una figura importante, ribadendo tuttavia la priorità di dotare l’Europa di una voce negoziale.
La proposta solleva una questione istituzionale e politica rilevante. L’Unione europea dispone di strumenti diplomatici e di rappresentanza esterna, ma la capacità di incidere su un eventuale negoziato dipende anche dall’esistenza di una posizione condivisa tra gli Stati membri. La nomina di un inviato potrebbe facilitare il coordinamento, ma non eliminerebbe automaticamente le differenze sulle condizioni di un accordo e sulle garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina.
Anche il tema dell’allargamento evidenzia la difficoltà di conciliare obiettivi strategici e condizioni politiche. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha richiamato l’attenzione su questioni ancora irrisolte nel percorso di adesione del Montenegro, in particolare nei capitoli relativi alla giustizia, ai diritti fondamentali e alla politica estera e di sicurezza.
L’ingresso di nuovi membri viene considerato uno strumento per rafforzare la stabilità europea, soprattutto nei Balcani occidentali. Allo stesso tempo, richiede il rispetto di criteri e impegni che alcuni governi ritengono non ancora pienamente soddisfatti.
La discussione sull’allargamento si collega inevitabilmente a quella sul bilancio. Un’Unione più ampia avrebbe esigenze finanziarie differenti e dovrebbe ridefinire la distribuzione delle risorse tra Stati membri, regioni e politiche comuni. Anche per questo il negoziato sul quadro finanziario pluriennale assume un significato che supera la semplice contrattazione sulle cifre.
Il Consiglio europeo si apre dunque con una serie di questioni strettamente collegate: quanto investire nella sicurezza, come sostenere la competitività industriale, quali strumenti adottare per contenere i costi energetici e quale ruolo attribuire all’Unione nei principali dossier internazionali.
Le prime dichiarazioni mostrano che il problema non consiste nell’assenza di obiettivi comuni, ma nelle diverse valutazioni dei costi, delle priorità e degli strumenti necessari per raggiungerli. La richiesta di maggiore autonomia strategica convive con la resistenza ad aumentare la spesa comune; l’esigenza di energia accessibile si confronta con gli impegni climatici; la volontà di rafforzare la sicurezza europea richiede investimenti sui quali non esiste ancora un’intesa.
Il vertice del 15 e 16 ottobre rappresenta quindi un passaggio importante del negoziato, ma le posizioni espresse all’apertura non consentono ancora di anticiparne l’esito.
A determinare la portata politica dell’incontro non saranno soltanto le dichiarazioni dei leader, bensì la capacità di trasformare priorità frequentemente condivise in decisioni finanziarie e strumenti operativi. È su questo terreno che si misurerà la possibilità dell’Unione di rispondere alle crisi esterne senza lasciare irrisolte le proprie divergenze interne