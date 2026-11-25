I governi dell’Unione europea arrivano al Consiglio europeo straordinario del 26 e 27 novembre senza un’intesa sulle modalità di finanziamento dell’Ucraina e sulla copertura degli interessi dei prestiti europei a Kyiv. Il confronto riguarda il nuovo pacchetto da 45 miliardi di euro proposto per il 2027 e la dotazione fino a 100 miliardi prevista nel quadro finanziario pluriennale 2028-2034. A dividere gli Stati è anche il pagamento degli interessi, stimato in 55,4 miliardi nel prossimo ciclo di bilancio, includendo l’ipotesi di approvazione del nuovo prestito.

Secondo il Kyiv Independent, che ha consultato i resoconti diplomatici della riunione degli ambasciatori del 24 novembre, esiste un ampio consenso sulla necessità di garantire continuità al sostegno finanziario. Restano invece aperte la ripartizione degli oneri e la scelta degli strumenti con cui reperire le risorse. Italia e Bulgaria hanno chiesto chiarimenti sull’effettiva separazione degli interessi dai 100 miliardi destinati all’Ucraina.

Il nodo coinvolge direttamente la disponibilità dei fondi: finanziare gli interessi attraverso una copertura aggiuntiva preserverebbe la dotazione prevista per Kyiv, ma richiede un accordo su come sostenere quella spesa. È una delle questioni che i leader dovranno affrontare insieme alle dimensioni e alle priorità del prossimo bilancio europeo.

Il vertice straordinario convocato da António Costa

Nella lettera d’invito pubblicata il 24 novembre, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha confermato che la riunione sarà dedicata al prossimo quadro finanziario pluriennale e alle esigenze dell’Ucraina per il 2027 e gli anni successivi. Ha richiamato la necessità di un compromesso capace di rafforzare competitività, sicurezza e difesa, preservando le politiche consolidate e mantenendo sostenibili i contributi nazionali.

I lavori inizieranno giovedì 26 novembre alle 10 con un Eurosummit in formato inclusivo, al quale sono stati invitati la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e il presidente dell’Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis. Dopo lo scambio con la presidente del Parlamento europeo, i leader affronteranno il bilancio pluriennale e i finanziamenti all’Ucraina.

Costa presenterà la proposta di compromesso, cui seguiranno consultazioni bilaterali e una nuova riunione dei Ventisette. La conclusione è prevista per venerdì 27 novembre. Il calendario concentra quindi in due giornate il confronto sulle risorse immediate per Kyiv e sulle scelte di spesa europee fino al 2034.

I 45 miliardi aggiuntivi per il 2027

La Commissione ha presentato il 18 novembre un pacchetto legislativo per mobilitare fino a 45 miliardi aggiuntivi nel 2027, a fronte di un fabbisogno finanziario residuo ucraino stimato in 70 miliardi. La proposta comprende fino a 25 miliardi per l’assistenza militare e fino a 20 miliardi per il sostegno generale al bilancio dello Stato.

Il finanziamento si aggiunge al prestito europeo da 90 miliardi per il biennio 2026-2027, del quale rimangono 45 miliardi disponibili per il prossimo anno. Il nuovo intervento coprirebbe circa il 64% del fabbisogno aggiuntivo stimato, lasciando altri 25 miliardi da reperire con il contributo dei partner internazionali.

Le risorse sarebbero raccolte sui mercati finanziari attraverso emissioni dell’Unione, garantite dal margine disponibile del bilancio europeo. Il prestito prevede che l’Ucraina debba rimborsare il capitale soltanto dopo aver ricevuto riparazioni dalla Russia.

Il pacchetto include modifiche al quadro finanziario vigente per rendere possibile la garanzia e disposizioni volte a facilitare ulteriori contributi internazionali. L’adozione delle proposte è quindi un passaggio necessario per trasformare l’iniziativa della Commissione in finanziamenti disponibili.

Bilancio 2028-2034: chi paga gli interessi

La proposta di compromesso presentata da Costa mantiene una dotazione fino a 100 miliardi per l’Ucraina nel prossimo quadro finanziario. Secondo il Kyiv Independent, il testo prevede una copertura degli interessi sui prestiti aggiuntiva rispetto ai massimali di spesa, ma non definisce ancora come finanziarla.

La stima di 55,4 miliardi per il periodo 2028-2034 proviene da un’analisi della Commissione consultata dalla testata. Il calcolo comprende il costo di diversi prestiti e presuppone anche l’approvazione del nuovo finanziamento da 45 miliardi. Non include invece le operazioni il cui servizio viene sostenuto attraverso altri meccanismi, come i prestiti G7 del 2024 rimborsati con i proventi straordinari degli attivi russi immobilizzati.

La separazione tra stanziamento e interessi è decisiva per la consistenza del sostegno. Se i 55,4 miliardi fossero assorbiti dalla dotazione di 100 miliardi, rimarrebbero 44,6 miliardi per gli altri interventi. La copertura aggiuntiva prevista nella bozza conserva invece l’intera dotazione per Kyiv, ma lascia ai governi il compito di concordare le risorse necessarie per gli oneri finanziari.

Il confronto riguarda quindi sia l’entità dell’impegno sia la sua struttura. Una dotazione nominale per l’Ucraina e un sistema separato per il pagamento degli interessi richiedono decisioni coordinate sulle entrate e sulla distribuzione delle responsabilità tra gli Stati.

Le richieste di Italia e Bulgaria

Nei resoconti diplomatici acquisiti dal Kyiv Independent, Italia e Bulgaria figurano tra i Paesi che hanno chiesto se gli interessi saranno effettivamente coperti al di fuori dei 100 miliardi. La domanda riguarda la formulazione del futuro bilancio e il modo in cui verrà finanziato il servizio dei prestiti.

L’Austria, secondo le note consultate dalla testata, ha respinto la creazione di uno strumento speciale dedicato a questi costi, pur sostenendo un’assistenza robusta e pluriennale. La Finlandia ha appoggiato la richiesta di una più ampia partecipazione degli Stati alla ripartizione degli oneri, mentre l’Estonia considera i 100 miliardi una soglia minima.

Le divergenze mostrano come il consenso sul sostegno a Kyiv non si traduca automaticamente in un accordo sugli strumenti. Risorse comuni, contributi nazionali e partecipazione ai nuovi prestiti rimangono elementi distinti della trattativa.

La partecipazione ai prestiti e le divisioni tra governi

Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno scelto di non partecipare al precedente prestito europeo da 90 miliardi. Sul nuovo intervento da 45 miliardi, il Kyiv Independent riferisce che i diplomatici si aspettavano una posizione analoga anche dalla Bulgaria.

Le note descrivono però un confronto ancora articolato. L’Ungheria viene indicata come portatrice di riserve; Budapest e Praga hanno richiamato la competenza dei capi di governo nella decisione sulla partecipazione ai costi dei prestiti. Il premier slovacco Robert Fico ha espresso pubblicamente la propria contrarietà, sostenendo che l’Ungheria condivida la sua posizione. Il ceco Andrej Babiš aveva già escluso nuovi contributi al debito per l’Ucraina durante il vertice di ottobre, prima della presentazione dell’ultima proposta.

Il rapporto tra sostegno a Kyiv e bilancio pluriennale costituisce un ulteriore punto di contrasto. Secondo i resoconti diplomatici, Ungheria e Repubblica Ceca chiedono di tenere separate le discussioni, insieme a Grecia e Slovenia citate in una delle note. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invece sostenuto un percorso parallelo, posizione appoggiata dalla Svezia nella riunione degli ambasciatori.

Le difficoltà si inseriscono nel più ampio confronto sul quadro finanziario. Durante l’incontro di Bratislava tra i Paesi del gruppo di Visegrad e l’Austria, i governi dell’Europa centrale hanno contestato la proposta di Costa, chiedendo maggiori garanzie per coesione e agricoltura. Il premier polacco Donald Tusk ha richiamato le conseguenze economiche e sociali delle scelte di bilancio e le esigenze di sicurezza del fianco orientale.

Il compromesso sul bilancio e il calendario elettorale

Secondo Reuters, la proposta di Costa prevede un quadro finanziario complessivo di 1.582 miliardi di euro, inferiore di circa 180,6 miliardi rispetto al progetto iniziale della Commissione. La trattativa comprende la distribuzione delle risorse tra politiche tradizionali, competitività, sicurezza, difesa e sostegno ai partner, insieme alle nuove entrate necessarie a finanziare gli impegni.

L’approvazione del quadro pluriennale richiede l’unanimità del Consiglio e il consenso del Parlamento europeo. L’obiettivo di un accordo entro la fine del 2026 resta condiviso da molti governi, anche per evitare che il negoziato venga assorbito dalle campagne elettorali del 2027.

La posizione francese aggiunge però una difficoltà. Secondo il Kyiv Independent, Parigi ha segnalato pressioni interne per non concludere un accordo prima delle presidenziali di aprile. Nelle note diplomatiche viene indicato che, se la trattativa proseguisse a gennaio, per la Francia un’intesa prima delle elezioni non sarebbe più possibile.

Il vertice di Bruxelles assume quindi un peso anche rispetto al calendario politico. Un rinvio prolungato renderebbe più difficile conciliare le posizioni nazionali, mentre l’Ucraina deve poter programmare le risorse necessarie per il prossimo anno.

La questione centrale resta come garantire il nuovo sostegno senza consumare la dotazione futura con il pagamento degli interessi e come distribuire gli oneri tra i governi. I 45 miliardi proposti per il 2027 e i 100 miliardi del prossimo bilancio si collocano su orizzonti diversi, ma dipendono entrambi dalle decisioni che i Ventisette sono chiamati a negoziare.

Fonti e documentazione