La Francia difende gli attacchi ucraini contro le navi russe in Libia. Il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha dichiarato oggi, 25 novembre, durante un’intervista a TF1, che Kyiv ha esercitato il proprio diritto alla legittima difesa. La presa di posizione segue quella della ministra delegata alle Forze armate Alice Rufo, che ha definito l’operazione un successo militare e una dimostrazione della capacità ucraina di raggiungere gli interessi russi nel Mediterraneo.

Le dichiarazioni arrivano mentre le autorità della Libia orientale annunciano la morte di due ufficiali della marina per le ferite riportate negli attacchi del 22 novembre. Le operazioni rivendicate da Kyiv hanno provocato la condanna delle amministrazioni libiche e la richiesta di un’indagine indipendente da parte della missione ONU.

Barrot: considerare gli attacchi nel contesto dell’aggressione russa

Interrogato sulle operazioni contro due navi russe nelle acque libiche, Barrot ha invitato a mettersi nella posizione degli ucraini, sottoposti quotidianamente ai bombardamenti. Il ministro ha richiamato il diritto di difendersi da un invasore, collegando le azioni di Kyiv agli attacchi contro il Paese e le sue infrastrutture.

Il capo della diplomazia francese ha inoltre contestato l’interpretazione secondo cui sarebbe l’Ucraina ad aver esteso geograficamente la guerra. Ha attribuito questa responsabilità alla Russia, richiamando le iniziative intraprese da Mosca fin dall’invasione del febbraio 2022 e le pressioni esercitate sui Paesi europei.

Nell’intervista, come riferito da Anadolu, Barrot ha affrontato il tema anche in relazione alle operazioni contro il naviglio russo nel Golfo di Finlandia. Ha ricordato le conseguenze dei bombardamenti sulle infrastrutture civili, energetiche e dei trasporti ucraine e sostenuto che Mosca persegua l’obiettivo di indebolire la coesione europea.

Rufo: la capacità di indebolire Mosca nelle sue zone d’influenza

La sera precedente, intervenendo su France 5, Alice Rufo aveva concentrato la propria valutazione sul risultato dell’operazione. «È un successo sul piano militare», ha affermato la ministra delegata alle Forze armate, secondo il resoconto dell’Agence France-Presse.

Rufo ha sottolineato che l’attacco dimostra la capacità dell’Ucraina di agire nel Mediterraneo e di indebolire la Russia anche nelle aree in cui esercita influenza. Il riferimento alla Libia riguarda una presenza costruita attraverso i rapporti con le forze di Khalifa Haftar e i collegamenti militari e logistici con il continente africano.

La ministra ha inoltre sostenuto che l’operazione sia politicamente rivendicata da Kyiv e che mostri le difficoltà russe. Nella sua lettura, l’allargamento delle ostilità deriva dalle iniziative di Mosca, che ha portato il confronto su più territori fin dall’inizio della guerra.

Gli obiettivi colpiti e il ruolo della Libia per la Russia

Volodymyr Zelensky ha rivendicato il 23 novembre l’impiego di sette droni navali contro le unità russe. Secondo la ricostruzione ucraina, l’operazione ha affondato la corvetta Merkury, distrutto un elicottero militare imbarcato e colpito il mercantile MV Angara, utilizzato da Mosca per trasportare armamenti.

Gli attacchi hanno interessato un’area importante per la proiezione russa nel Mediterraneo meridionale. Mosca sostiene da anni le forze di Haftar, che controllano gran parte della Libia orientale, e utilizza il Paese anche come collegamento per le attività in altri territori africani.

Al ruolo del gruppo Wagner è progressivamente subentrato l’Africa Corps, inserito nell’apparato militare russo dopo la morte di Evgenij Prigožin nel 2023. Personale, installazioni e infrastrutture logistiche costituiscono una componente di questa presenza: è su tale dimensione strategica che insiste la valutazione espressa da Rufo.

La giustificazione ucraina e le contestazioni libiche

La diplomazia ucraina ha richiamato l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite per sostenere la legittimità delle operazioni. Il portavoce Heorhii Tykhyi ha affermato che il diritto alla legittima difesa non è circoscritto al territorio dello Stato aggredito e che gli attacchi erano diretti contro gli interessi militari russi, non contro la Libia o la sua popolazione.

Il Governo di unità nazionale di Tripoli ha invece respinto qualsiasi operazione militare straniera nel territorio e nelle acque territoriali libiche. Il ministero degli Esteri ha chiesto a Kyiv chiarimenti sulla natura e sulla portata delle attività rivendicate, oltre ad accertamenti sull’eventuale impiego di infrastrutture nazionali per prepararle, eseguirle o sostenerle logisticamente.

Anche l’amministrazione orientale ha denunciato una violazione della sovranità. Ha annunciato un’indagine congiunta con la Russia e chiesto alle Nazioni Unite di esaminare le informazioni sulla presenza di personale militare ucraino nell’ovest del Paese.

Due ufficiali libici morti e richiesta d’indagine dell’ONU

Nella tarda serata di martedì le autorità orientali hanno comunicato la morte di due ufficiali della marina rimasti feriti nell’attacco alla base di Bengasi. Saddam Haftar ha reso omaggio ai due militari, mentre il capo del governo orientale Osama Hammad ha espresso le condoglianze e condannato l’operazione. L’Esercito nazionale libico ha inoltre preannunciato una risposta.

La missione delle Nazioni Unite, UNSMIL, ha sollecitato un’inchiesta indipendente e trasparente, avvertendo che la Libia non deve diventare un campo di battaglia per conflitti stranieri. La vicenda coinvolge così entrambe le amministrazioni rivali, in un Paese nel quale la divisione degli apparati politici e militari continua a condizionare il controllo delle infrastrutture e delle attività straniere.

Parigi rivendica il ruolo europeo nei negoziati

Durante l’intervista a TF1, Barrot ha affrontato anche le prospettive diplomatiche, respingendo l’ipotesi di una marginalizzazione degli europei. Ha confermato il lavoro dei governi sul dossier ucraino e le interlocuzioni anche con Mosca, ribadendo che la Russia deve rinunciare alle proprie ambizioni imperiali.

Il sostegno francese alle operazioni ucraine si accompagna dunque alla richiesta di partecipare alla definizione delle condizioni di pace. Per Parigi, la risposta militare di Kyiv e il ruolo europeo nel negoziato restano due componenti della stessa politica verso l’aggressione russa.

Fonti e documentazione