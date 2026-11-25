STELLE DI NATALE AIL

4 – 5 – 6 – 7 – 8 dicembre

TORNANO LE STELLE DI NATALE AIL

DAL 4 ALL’8 DICEMBRE IN 5.000 PIAZZE ITALIANE PER SOSTENERE LA RICERCA E L’ASSISTENZA AI PAZIENTI EMATOLOGICI

Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano.



Vai su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma

Dal 4 all’8 dicembre le Stelle di Natale AIL tornano a colorare 5.000 piazze italiane. Giunta alla 38ª edizione e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la storica manifestazione dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma rinnova uno degli appuntamenti più attesi della solidarietà natalizia, che da oltre 55 anni vede AIL al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Con un contributo minimo associativo di 15 euro sarà possibile ricevere la tradizionale Stella di Natale, fiore simbolo delle festività; in molte piazze sarà inoltre disponibile anche la dolce stella “Sogni di cioccolato AIL” di finissimo cioccolato al latte e fondente con nocciole, anch’essa proposta con un contributo minimo associativo di 15 euro.

Per conoscere le piazze in cui incontrare i 18.000 volontari AIL dal 4 all’8 dicembre, è possibile consultare il sito www.ail.it oppure chiamare il numero 06 7038 6060 , attivo dal 1° dicembre, dalle ore 9 alle 17.

Scegliere le Stelle di Natale AIL e i Sogni di cioccolato AIL significa contribuire concretamente a sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue, affinché i progressi della medicina possano tradursi in nuove opportunità di cura e in una migliore qualità di vita per adulti e bambini.

In oltre 55 anni di attività, AIL ha accompagnato i grandi progressi dell’Ematologia italiana, sostenendo la ricerca scientifica e promuovendo servizi di assistenza sempre più vicini alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. I risultati raggiunti in ambito scientifico e lo sviluppo di terapie innovative, sempre più efficaci e mirate, hanno migliorato le possibilità di diagnosi e cura di molte malattie del sangue.

È fondamentale proseguire su questa strada, investendo con continuità nella ricerca per accelerare gli studi, sviluppare nuove terapie e rendere queste patologie sempre più curabili.

Accanto alla ricerca, resta centrale l’impegno per garantire ai pazienti e ai loro familiari un sostegno concreto in ogni fase della malattia. Attraverso il lavoro quotidiano delle 83 sezioni provinciali e di migliaia di volontari, AIL collabora con i Centri di Ematologia di tutta Italia per rafforzare la continuità assistenziale e terapeutica e rispondere ai bisogni di chi affronta un tumore del sangue.

Nel corso degli anni, la manifestazione Stelle di Natale AIL ha contribuito a realizzare e sostenere importanti progetti di ricerca e assistenza, dando voce ai progressi dell’Ematologia e ai risultati raggiunti nella lotta contro i tumori del sangue.

L’iniziativa si realizza grazie all’impegno e alla generosità di migliaia di volontari e al lavoro delle sezioni territoriali dell’Associazione, presenti in tutta Italia.

AIL:

finanzia la ricerca scientifica sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue;

sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue; promuove e sostiene servizi socioassistenziali dedicati ai pazienti e alle loro famiglie;

dedicati ai pazienti e alle loro famiglie; realizza e sostiene le Case alloggio AIL , situate vicino ai Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari durante i periodi di cura;

, situate vicino ai Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari durante i periodi di cura; organizza servizi di assistenza domiciliare per adulti e bambini, consentendo ai pazienti che possono essere curati a casa di ricevere le cure necessarie nel proprio ambiente familiare;

per adulti e bambini, consentendo ai pazienti che possono essere curati a casa di ricevere le cure necessarie nel proprio ambiente familiare; finanzia servizi di supporto psicologico e nutrizionale , offrendo un aiuto qualificato per affrontare le difficoltà legate alla malattia;

, offrendo un aiuto qualificato per affrontare le difficoltà legate alla malattia; sostiene iniziative di assistenza legale, mobilità sanitaria e aiuto economico , per rispondere alle necessità concrete dei pazienti e dei loro familiari;

, per rispondere alle necessità concrete dei pazienti e dei loro familiari; contribuisce al potenziamento dei Centri di Ematologia e dei Centri di Trapianto di Cellule Staminali, sostenendo la realizzazione e il rinnovamento di ambulatori, day hospital e reparti di degenza, l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia e il finanziamento di personale sanitario.

UniCredit è Partner Istituzionale di AIL

e ha scelto di essere al fianco dell’Associazione in occasione delle campagne nazionali di sensibilizzazione e a sostegno dei progetti “Ogni Dono è un Nodo”, che avvicina i giovani alla donazione di sangue e midollo, e “Progetto Nutrizione”, nato dall’ascolto dei bisogni di informazione e supporto nutrizionale dei pazienti ematologici, promuovendone l’integrazione nel percorso di cura in modo omogeneo e qualificato su tutto il territorio nazionale.

AIL rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli organi di informazione per il costante sostegno alla manifestazione e per il contributo fondamentale alla diffusione dei suoi valori e dei suoi obiettivi.

Per sapere dove trovare le Stelle di Natale AIL

vai su www.ail.it o chiama il numero 06 7038 6060, dal 1° dicembre

www.ail.it